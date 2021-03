Вышел трейлер продолжения "Пилы" с Крисом Роком

На YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован трейлер новой части франшизы "Пила", получившей название Spiral: From the Book of Saw (у нас - "Пила: Спираль").

Сюжетная завязка строится вокруг расследования детектива Иезекииля "Зика" Бэнкса, роль которого исполнил Крис Рок (он же стал сопродюсером). Он идет по следу из череды жестоких убийств, с которыми в прошлом как-то был связан его отец, сыгранный Сэмюэлом Л. Джексоном.

Режиссер - Даррен Линн Боусман, уже выступавший поставщиком во 2, 3 и 4 частях киносерии, сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер.

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 13 мая 2021 года.