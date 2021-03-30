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Вышел трейлер продолжения "Пилы" с Крисом Роком

Новости
    30.03.2021, 16:56
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован трейлер новой части франшизы "Пила", получившей название Spiral: From the Book of Saw (у нас - "Пила: Спираль").

Фото: youtube.com/ The Asylum - Official Trailers
Вышел трейлер хоррора студии Asylum "Аквариум мертвецов"

Сюжетная завязка строится вокруг расследования детектива Иезекииля "Зика" Бэнкса, роль которого исполнил Крис Рок (он же стал сопродюсером). Он идет по следу из череды жестоких убийств, с которыми в прошлом как-то был связан его отец, сыгранный Сэмюэлом Л. Джексоном.

Режиссер - Даррен Линн Боусман, уже выступавший поставщиком во 2, 3 и 4 частях киносерии, сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер.

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 13 мая 2021 года.

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