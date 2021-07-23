Что в кино: Шьямалан, валлийский ретро-хоррор, каннский ромком

М. Найт Шьямалан исполнил очередной "вот-это-поворот", валлийцы с ирландцами сняли классный ретро-хоррор, а французы выпустили угловатый ромком. Всё это и кое-что ещё уже доступно в российских кинотеатрах.

"Время"

Фото: kinopoisk.ru

Фильмы М. Найта Шьямалана, как известно, представляют собой отдельный жанр. По его законам в течение большей части фильма происходит какая-то загадочная чертовщина, а потом - бац! - этой чертовщине находится в той или иной степени неожиданное объяснение. В его новой ленте всё именно так и происходит. За основу взят французский комикс, в котором группа незнакомых друг с другом людей оказывается на пляже, где время течёт ускоренно: герои стремительно стареют, а покинуть проклятое место им не удаётся. Оригинальный сюжет вышеописанным, собственно, и исчерпывается, но Шьямалан, конечно, не мог не присобачить к этому "внезапную" концовку. Менее алогичной и нелепой фабула от этого не становится - даже напротив, бредовость происходящего многократно усиливается. Что для М. Найта, в принципе, достаточно типично.

"Цензор"

Фото: kinopoisk.ru

Приятный сюрприз нам преподнесли кельты. Встречайте сандэнсовский ретро-хоррор дебютантки из Уэльса Прано Бэйли-Бонд про женщину, зарабатывающую на жизнь просмотром ужастиков с целью ликвидации самых жёстких сцен - да, такая дивная профессия существовала в демократичном Соединённом Королевстве в восьмидесятых. Работа женщины в какой-то момент начинает переплетаться с реальностью, и всё это приводит к чудовищной кровавой драме. В главной роли - чудесная ирландская актриса Нив Алгар, которую мы знаем по "Викингам" и "Гневу человеческому". Исключительная находка для всех ценителей джалло и грайндхауса. (Рецензия)

"Ослик, любовник и я"

Фото: kinopoisk.ru

То, что в статусных Каннах тоже нередко показывают всякую дребедень, в принципе, для интересующейся публики давно не новость. Откровенно посредственный фильм Cévennes, попавший в прошлогодний конкурс так и не состоявшегося фестиваля, - лишнее тому доказательство. Школьная учительница средних лет крутит шашни с отцом одного из своих учеников. Когда тот уезжает с семьёй в горы на пешую прогулку, дамочка за каким-то бесом тащится ему вслед. Там организаторы курорта ей выдают осла, которому она рассказывает про пенисы, путешествуя по крутым тропам в надежде повстречать возлюбленного, который, как нетрудно догадаться, такому свиданию будет не шибко рад. Весьма глупая романтическая комедия про весьма глупую женщину, которой сопереживать очень трудно.

"Бендер: Золото империи"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат второй части смелого и на удивление неплохого проекта, рассказывающего о похождениях юного Остапа Бендера и его отца Ибрагима. По сути Ибрагим (в исполнении порой традиционно переигрывающего Сергея Безрукова) здесь выступает в амплуа Остапа, каким мы его знаем - обаятельного и остроумного плута, а неоперившийся зелёный Ося пока только учится. Но истинная жемчужина "Бендера" - это второстепенные герои, от Колокольникова-Котовского до батьки Махно, чью щёгольскую папаху вновь примерил Павел Деревянко (на сей раз с заметным комедийным уклоном). Ну и атмосфера хаоса постреволюционной эпохи отражена в этой смеси "Неуловимых" с современными приключенческими боевиками со вкусом и задором.

Также в кино: спин-офф популярной серии боевиков "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз" (о нём мы напишем чуть позже), эстонский мультфильм "Сипсик", французская криминальная комедия "Тайна Сен-Тропе".

О предшествовавших премьерах читайте здесь и здесь.