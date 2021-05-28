Что в кино: Федорченко, якутский хоррор, китайский фэнтези-блокбастер

Обзор новинок широкого проката: новая работа Алексея Федорченко, мощный якутский хоррор, китайский фэнтези-блокбастер, НТВ покоряет Голливуд, Аня Тейлор-Джой в ирландской драме, биография Туве Янссон, Миядзаки, "Полёт над гнездом кукушки" на бис.

"Последняя "Милая Болгария"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм Алексея Федорченко ("Ангелы революции", "Война Анны", "Овсянки") нов относительно: до проката в России он добирался три года. А предварительно заглянул на недавний ММКФ, где получил "Серебряного Георгия" за лучшую режиссуру - главный приз жюри предпочло отдать более "злободневной" румынской "#засранке". Но менее интересной от этого, равно как и от солидного запоздания, картина одного из самых ярких современных отечественных режиссёров, конечно, не становится. К тому же материал более чем увлекательный и в наши времена незаслуженно подзабытый: автобиографическая повесть Михаила Зощенко "Перед восходом солнца", которую он считал opus magnum и за которую вскоре повергся травле. Остроумная и нетривиальная подача, среди прочего, позволила Федорченко не обойти вниманием и трудную для адаптации последнюю ("фрейдистскую") часть о пути к личному счастью в новом светлом мире, читающуюся сейчас, почти век спустя, с особенно горькой иронией.

"Иччи"

Фото: kinopoisk.ru

Зловещая хтоническая сила из якутских лесов терроризирует отдельно взятую семью, члены которой и без того меж собой не в ладу, насылая коварные и чертовски эффектные видения. Мистический хоррор Костаса Марсаана, дебютировавшего в 2016 году нуаром "Мой убийца" и считающегося одним из флагманов кинематографа Якутии. Безо всяких натяжек один из лучших жанровых фильмов текущего 2021-го, беспощадно и со знанием дела нагоняющий тонны жути. Очередное свидетельство того, что якутское кино доросло до мирового уровня, оставшись при этом самобытным и верным корням. (Рецензия)

"Ассасин: Битва магов"

Фото: kinopoisk.ru

Совсем недавно мы могли ознакомиться с современным образцом китайского военного кино. И это было ожидаемо эпично, пафосно, динамично и патриотично. Теперь российские кинотеатры предлагают иную разновидность блокбастеров производства КНР - фэнтези. И это ожидаемо размашисто, пёстро, экзотично и безумно. У мужика пропадает дочь, на него выходят загадочные-но-очень-могущественные-люди, которые предлагают ему помощь в поисках в обмен на убийство одного писателя-блогера. Дело в том, что судьба протагониста его книги каким-то образом негативно сказывается на здоровье одной важной шишки. И он вот-вот её допишет, хэппи-энда явно не предвидится - и тогда очень важной шишке каюк. Но вместо "устранения" опасного борзописца несчастный отец заводит с тем странную дружбу. Параллельно мы наблюдаем за приключениями этого самого книжного протагониста, который мстит суперзлодею, поработившему волшебный (и очень кровавый) мир. Но писательская рефлексия в духе Кинга и прочие "отношения автора и текста" мало заботят лихих китайских киноделов, разбавляющих родительскую сентиментальщину тоннами жирнейших и весьма изобретательных спецэффктов самого дикого вида (после такого вообще перестаёшь понимать, зачем нужен этот ваш Marvel). Потому что речь-то на самом деле о неизбежности кармического возмездия. Ну и о любви к детям, конечно.

"Дублинские дебоширы"

Фото: kinopoisk.ru

Лучшие друзья выпускаются из школы и озадачиваются экзистенциальными вопросами. Став случайными свидетелями гибели ребёнка, они озадачиваются экзистенциальными вопросами ещё крепче и предаются рефлексии, регулярно усугубляя это дело алкоголем и запрещёнными веществами. Что приводит к последствиям крайне пугающим. В частности, один из друзей пытается покончить с собой, а ещё один превращается в опасного психа. Весьма любопытная драма взросления, которая поначалу притворяется чем-то вроде ирландской версии "Под кайфом и в смятении", но дальше становится всё мрачнее, страшнее и психоделичнее. В касте - россыпь молодых британских звёзд: Дин-Чарльз Чепмен, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой.

"Коп на драйве"

Фото: kinopoisk.ru

Разумеется, никакого отношения к ясно какому фильму Эдгара Райта эта во всех отношениях глупая французская комедия не имеет: оригинальное её название можно перевести как "Не больше месяца". Главный герой - неудачник во всём: и в личной жизни не клеится, и на работе в полиции за человека не считают. А тут он ещё и узнаёт о том, что жить ему остаётся около тридцати дней. Бедняга резко преображается и решает в оставшееся время оттянуться на всю катушку. К тому времени, как он успевает наломать дров и стать врагом номер один для мафии, обнаруживается, что врачи несколько поторопились, но парень уже вошёл во вкус. На смысловую ось - сомнительный как с бытовой, так и с моральной точки зрения совет всем лузерам ничего не бояться и вести себя как бессмертным (и вот тогда-то всё получится и, конечно, безо всяких последствий) - нанизана масса шуток уровнем заметно ниже среднего.

"Амнезия"

Фото: kinopoisk.ru

Мужик попал в аварию, очнулся в больнице без памяти, а в багажнике машины, на которой он ехал, обнаружилось тело пропавшей девушки, и теперь его обвиняют в серии убийств. Мужик пускается в бега и, заручившись поддержкой участливой медсестры, пытается во всём разобраться. В главных ролях - Джонатан Риз Майерс и дочка Клинта Иствуда Франческо. Бюджетненький, вторичненький, ничем, казалось бы, не примечательный триллер. Если бы не один нюанс: поставил его в Америке Александр Черняев, генеральный директор "НТВ-кино", приложивший руку к созданию таких сериалов, как "СОБР", "Розыск", "Розыск 2", "Розыск 3", "Барс и Лялька", других. Удивительное рядом.

"Кольцо времени"

Фото: kinopoisk.ru

Обладающий способностью периодически видеть будущее тунеядец соглашается поспособствовать совершению нелегальной сделки по продаже бриллиантов. Но всё, как водится, идёт не по плану. Сюжет отдалённо напоминает "Пророка" с Николасом Кейджем, который, в свою очередь является очень-очень вольной адаптацией рассказа Филипа К. Дика "Золотой человек". Только в данном случае с креном в сторону криминального жанра. Свежих идей, будем говорить прямо, ноль, но если вы без ума от темпоральной фантастики, то ознакомление как минимум вам не навредит.

"Спиритический сеанс"

Фото: kinopoisk.ru

Юная барышня поступает в элитный институт благородных девиц, где недавно одна из учениц выпала из окна при загадочных обстоятельствах, и сходу там становится объектом травли со стороны сверстниц, любящих побаловаться спиритизмом. Вскоре одноклассницы героини начинают по очереди отбывать на тот свет. Опять же, при загадочных обстоятельствах. С лёгким мистическим налётом (призрак иногда является), но в целом классического типа слэшер про то, как некто в маске истребляет подростков. Такой "Крик" для совсем-совсем бедных. Впрочем, на безрыбье и то хлеб. Девушки симпатичные имеются, декапитация шкафом производится - словом, есть на что глянуть, грех жаловаться.

"Хищники"

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёрка М. Дж. Бассетт, прежде известная как режиссёр Майкл Бассетт, крайне озабочена проблемой браконьерства. Которой уже второй фильм кряду посвящает: первым был выходивший в России минувшей осенью боевик категории "Ы" с Меган Фокс "Львица". Теперь - как бы зоохоррор. Здесь у нас опять Африка, злые браконьеры, смехотворно плохо нарисованные звери. В центре истории - папаша-идиот, решивший вывезти свою непутёвую семейку на сафари. В результате они все оказываются посреди саванны у перевёрнутой машины, и далее им предстоит спасаться от вышеуказанных злых браконьеров и плохо нарисованных зверей. Смотреть совершенно невозможно и незачем, но благородный порыв госпожи Бассетт уважения, безусловно, заслуживает.

"Туве"

Фото: kinopoisk.ru

Последовательная, очень подробная и оттого несколько сумбурная биографическая мелодрама про Туве Янссон, всемирно известную авторшу детских книжек про муми-троллей. О том, как она творила, прозябала, не унывала, снова творила, шла к славе и вела довольно кучерявую личную жизнь. При этом с упором именно на последнее. Досконально, в частности, описываются подробности её отношений с Вивикой Бандлер, вдохновивших Туве на создание Тофслы и Вифслы. Лента, бесспорно, познавательная, в духе времени к тому же, однако не слишком увлекательная. Дежурная, что называется, экранизация "Википедии".

"Помогите, я уменьшил своих родителей!"

Фото: kinopoisk.ru

У немецкого фильма "Помогите, я уменьшил училку!", аляповатого эпигона одной голливудской семейной трилогии, по образцу оригинала вышли уже два сиквела. Вот первый из них (спустя три года после премьеры). Там, как можно увидеть из названия, вместо грымзы-директрисы уменьшаются родители главного героя. В остальном всё примерно то же самое: максимально простенький юмор, магические заговоры с плохими спецэффектами, так себе играющие дети (даром что подросли). С нетерпением ждём третьей части (нет).

"Рыбка Поньо на утёсе"

Фото: kinopoisk.ru

Приятная традиция привозить в Россию - наряду с каким попало современным аниме - известные фильмы Хаяо Миядзаки продолжается. Вслед за совсем старенькой (1989) "Ведьминой службой доставки" - ещё одна сказка, посвежее (2009). Этой версии "Русалочки" с налётом Александра Грина в своё время вменяли чрезмерную и нетипичную для японского гуру "детскость" (это при "Русалочке" и Грине-то в числе первых ассоциаций!), но со временем, как и прочие работы, она стала классикой. К тому же почерк выдающегося визионера в наивной истории о существе, превратившемся из маленькой рыбки с почти человеческим (по анимешным меркам) лицом в маленькую девочку (пройдя стадию мутации с куриными ножками), вполне узнаваем и тут. Доисторические морские чудища соседствуют с современной цивилизацией, по подводному царству на диковинном агрегате с винтами-тентаклями рассекает волшебник-мизантроп (довольно, впрочем, безобидный), по совместительству - муж гигантской полупрозрачной Владычицы моря и отец главной героини. Ну и так далее. Куриные ножки, опять же. В общем, взрослые, выросшие на психоделических опытах "Арменфильма", оценят, дети - не расстроятся, все вместе - полюбуются.

"Пролетая над гнездом кукушки"

Фото: kinopoisk.ru

Наверное, самый знаменитый фильм Милоша Формана. В главной роли - Джек Николсон в своей лучшей форме. В основе - культовейший роман о карательной психиатрии, написанный ещё одним классиком XX века и знаменитым борцом с разного рода несвободами Кеном Кизи. Если не смотрели - непременно смотрите, если не читали - читайте, если не смотрели и не читали - ну, вы поняли. Уж тем более - если успели ознакомиться с недавно вышедшим своеобразным "приквелом" в исполнении Райана Мёрфи. Если не успели - тоже.

Также на экранах: киноальманах про вино "В винном отражении"; российская мелодрама "Играй со мной"; сборник короткометражек с Каннского фестиваля "Канны-2020. Special Edition"; российский комедийный альманах "Я передумала".