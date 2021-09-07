Американский Портленд намерен ввести санкции против штата Техас

В среду городской совет Портленда соберется для рассмотрения экстренно внесенной в повестку резолюции. По данным издания The Hill, мэрия города в лице его градоначальника, представителя демократической партии Теда Уиллера предлагает законодательно закрепить запрет на закупку на бюджетные деньги товаров и услуг в контролируемом республиканской партией Техасе. Кроме того, в случае утверждения этой инициативы всем муниципальным служащим Портленда будет запрещено осуществлять деловые поездки в Техас за госсчет. "Запрет будет действовать до тех пор, пока штат Техас не отзовет незаконный запрет на аборты или пока его не отменит суд", - заявил Уилер.
Именно так Портленд, "прославившийся" в 2020 году своей активной поддержкой движения "Черные жизни важны" и яростным противостоянием любым попыткам тогдашнего президента США Дональда Трампа положить конец беспорядкам на расовой почве, отреагировал на решение властей Техаса о введении в действие "репрессивного" закона о запрете абортов после шестинедельного срока и жестких наказаниях за его нарушение. При этом портлендских либералов и правозащитников нисколько не смутило обнародованное на минувшей неделе решение Верховного суда США, отказавшегося приостановить действие техасского закона и признать его неконституционным.
В то же время вопрос о легитимности действий самого Портленда, пытающегося ввести санкции против целого штата собственной страны, вызывает множество вопросов у юристов. И, судя по словам Уилера, четких ответов на них пока нет. "Юридическая служба городского совета в настоящее время изучает законодательные аспекты предложенной резолюции", - цитирует The New York Post заявление мэра.
Обращает на себя внимание, что подобные прецеденты, когда одни американские штаты вводили идеологически обусловленные ограничения против других, ранее уже имели место в США. Так, в 2016 году традиционно симпатизирующая демпартии Калифорния создала, а затем расширила "черный список" штатов, в которые калифорнийским муниципальным работникам запрещены командировки за счет бюджета. В настоящее время под эти рестрикции попали уже 17 американских штатов (большинство из них поддерживают республиканскую партию США), в которых, по мнению законодательных властей Калифорнии, происходит дискриминация секс-меньшинств.
Разумеется, о реальном экономическом ущербе от подобных "санкционных уколов" американских штатов друг друга речь не идет. Скорее, такие резонансные шаги носят символический характер и призваны подчеркнуть политические позиции и амбиции тех или иных чиновников, будь то местный депутат, мэр города или губернатор штата.
При этом не исключено, что введение безобидных на первый взгляд "наказаний" внутри одной страны со временем вполне может довести самобытную систему американского федерализма, в которой конституция предоставляет штатам чрезвычайно широкие права и полномочия, до настоящего кризиса. С учетом того, что линии обостряющегося идеологического противостояния между либералами и консерваторами в США проходят по крайне чувствительным для общества вопросам (аборты, ЛГБТ-повестка, расовые противоречия), куда может завести Америку медленно, но верно раскручиваемая внутригосударственная санкционная спираль, остается только догадываться.