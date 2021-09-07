Американский Портленд намерен ввести санкции против штата Техас

Портленд - крупнейший город американского штата Орегон - намерен ввести торговые санкции против американского штата Техас из-за принятого там закона о запрете абортов. Таким образом, один из самых либеральных в Америке городов на северо-западе страны вступает в прямую конфронтацию с консервативным южным штатом, наглядно демонстрируя раскалывающие Соединенные Штаты политические и идеологические противоречия.

В среду городской совет Портленда соберется для рассмотрения экстренно внесенной в повестку резолюции. По данным издания The Hill, мэрия города в лице его градоначальника, представителя демократической партии Теда Уиллера предлагает законодательно закрепить запрет на закупку на бюджетные деньги товаров и услуг в контролируемом республиканской партией Техасе. Кроме того, в случае утверждения этой инициативы всем муниципальным служащим Портленда будет запрещено осуществлять деловые поездки в Техас за госсчет. "Запрет будет действовать до тех пор, пока штат Техас не отзовет незаконный запрет на аборты или пока его не отменит суд", - заявил Уилер.

Именно так Портленд, "прославившийся" в 2020 году своей активной поддержкой движения "Черные жизни важны" и яростным противостоянием любым попыткам тогдашнего президента США Дональда Трампа положить конец беспорядкам на расовой почве, отреагировал на решение властей Техаса о введении в действие "репрессивного" закона о запрете абортов после шестинедельного срока и жестких наказаниях за его нарушение. При этом портлендских либералов и правозащитников нисколько не смутило обнародованное на минувшей неделе решение Верховного суда США, отказавшегося приостановить действие техасского закона и признать его неконституционным.

В то же время вопрос о легитимности действий самого Портленда, пытающегося ввести санкции против целого штата собственной страны, вызывает множество вопросов у юристов. И, судя по словам Уилера, четких ответов на них пока нет. "Юридическая служба городского совета в настоящее время изучает законодательные аспекты предложенной резолюции", - цитирует The New York Post заявление мэра.

Обращает на себя внимание, что подобные прецеденты, когда одни американские штаты вводили идеологически обусловленные ограничения против других, ранее уже имели место в США. Так, в 2016 году традиционно симпатизирующая демпартии Калифорния создала, а затем расширила "черный список" штатов, в которые калифорнийским муниципальным работникам запрещены командировки за счет бюджета. В настоящее время под эти рестрикции попали уже 17 американских штатов (большинство из них поддерживают республиканскую партию США), в которых, по мнению законодательных властей Калифорнии, происходит дискриминация секс-меньшинств.

Разумеется, о реальном экономическом ущербе от подобных "санкционных уколов" американских штатов друг друга речь не идет. Скорее, такие резонансные шаги носят символический характер и призваны подчеркнуть политические позиции и амбиции тех или иных чиновников, будь то местный депутат, мэр города или губернатор штата.

Прецеденты, когда одни штаты вводили ограничения против других, ранее уже имели место в США

При этом не исключено, что введение безобидных на первый взгляд "наказаний" внутри одной страны со временем вполне может довести самобытную систему американского федерализма, в которой конституция предоставляет штатам чрезвычайно широкие права и полномочия, до настоящего кризиса. С учетом того, что линии обостряющегося идеологического противостояния между либералами и консерваторами в США проходят по крайне чувствительным для общества вопросам (аборты, ЛГБТ-повестка, расовые противоречия), куда может завести Америку медленно, но верно раскручиваемая внутригосударственная санкционная спираль, остается только догадываться.