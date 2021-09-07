Анна Кузнецова предложила запустить программу наставничества для сирот

Необходимо распространить на федеральном уровне наставничество для детей-сирот, которое пока есть лишь в некоторых учреждениях России, уверена "детский омбудсмен" Анна Кузнецова.

"Сегодня мы говорили о наставниках. Эта практика развивается в учреждении, это правильно, это важно, и мы считаем, что надо добиваться того, чтобы наставничество детей-сирот вошло в федеральное законодательство для того, чтобы это было повсеместно закреплено", - цитирует ТАСС слова Кузнецовой, сказанные журналистам в Ставрополе, где, кстати, тоже применяется практика наставничества.

Ребенку нужен тот, кто будет с ним по жизни дальше, - уверена Анна Кузнецова. Это так называемый "значимый взрослый", который может дать тебе совет, помочь, не оставить тебя в беде.

Наставничество применяется иногда в школах, иногда в студенческой среде.

Образовательный центр "Сириус", например, создал новую программу наставничества, по итогам которой студенты получают работу и помогают одаренным детям в региональных филиалах "Сириуса". А в городе Новочеркасске Ростовской области они, например, реализуют пилотный проект постинтернатного сопровождения сирот "Светлое будущее". Сироты получают при этом комплексную психолого-педагогическую, наставническую, социальную, медицинскую и правовую помощь.