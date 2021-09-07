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07.09.2021 18:43
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации/ youtube.com
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"Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", -, заявила она сегодня ТАСС, комментируя страшное убийство двух девочек в Кузбассе.

Кузнецова напомнила, что еще с 2018 года в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов и другие меры, защищающие детей.

"Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств, - объяснила детский омбудсмен. - Какие еще аргументы нужно привести?" - Анна Кузнецова не может найти ответ нам вопрос: для кого еще не понятно, зачем нужен такой закон.

Выразив соболезнования родным убитых девочек из Киселевска, она напомнила, что по поручению президента сейчас разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, где в частности будут рассматриваться и опасные ситуации.

"В стратегии будет предусмотрено и обучение детей безопасному поведению, что делать, если к ним обратился незнакомец", - уточнила она.

Между тем, число случаев насилия над детьми за последние три года выросло на 11,8 процента, количество преступников тоже увеличивается, сказала Кузнецова РИА Hовости.

"Мы видим, что каждый год увеличивается и число преступников, совершивших эти злодеяния повторно", - сказала она.

Фото: СК РФ
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Член СПЧ Ирина Киркора считает, что нужны специальные программы для детей и их родителей, разработанные психологами и педагогами. По ее мнению, они должны стать частью государственной политики по защите детей.

"Ребенок порой не понимает и не осознает, в силу своего возраста, что происходит, поэтому в любой критической ситуации остается беспомощнее взрослого", - сказала Ирина Киркора РИА Новости.

Поэтому ребенок должен быть научен никогда и никуда не идти с чужим человеком.

По ее мнению, также необходимо проводить работу с осужденными за сексуальное насилие, "причем независимо от того, над кем были совершены насильственные действия". "Как правило, это люди с нездоровой психикой, им нужна помощь специалистов, чтобы предотвратить подобные преступления. Я полагаю, что нужно устанавливать какой-то дополнительный контроль, но перед этим нужно все хорошо обдумать", - сказала Ирина Киркора.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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