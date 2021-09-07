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07.09.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Антон Тарасов: Застройщики должны нести коллективную ответственность за дольщиков

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Права 1 446 обманутых дольщиков будут восстановлены. На это направлено более 3,9 млрд рублей. Решение принято наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Общественный активист Антон Тарасов считает, что необходимо стократно усилить работу в восстановлении прав дольщиков.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Общее количество обманутых дольщиков в стране насчитывает 159 тысяч человек. Права будут восстановлены только у каждого сотого. Это очень мало. Представьте себе состояние покупателей, которые не один год вкладывались в покупку квартиры, а в итоге остались ни с чем. Считаю, что Фонду и государству необходимо усилиться в восстановлении прав обманутых дольщиков. А для того, чтобы такие истории больше не повторялись, необходимо чтобы компании-застройщики несли коллективную ответственность в рамках отраслевого самоуправления", - считает Антон Тарасов.

Наблюдательный совет Фонда принял решение в отношении покупателей, которые купили, но не получили квартиры в 19 домах в шести субъектах Российской Федерации: Калужской, Ростовской, Ивановской и Московской областях, Хабаровском крае и Республики Башкортостан.

По данным Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в целях решения проблем дольщиков будет достроено 12 домов. Квартиры в них получит 891 человек. 555 человек, купивших квартиры в семи недостроенных домах, претендуют на денежные выплаты. Всего на восстановление прав граждан будет направлено 3,9 млрд рублей. Из них на выплату компенсации выделено 1,96 млрд рублей.

Фонд защиты прав дольщиков был создан в 2017 году, финансируется из федерального бюджета. Его цель - защита прав граждан, вступивших в долевое строительство, гарантия получение недвижимости или возврат вложенных средств.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Восстановление прав обманутых дольщиков

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