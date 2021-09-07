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07.09.2021 13:42
Рубрика: Экономика

АТОР: Туры по России на Новый год к зиме подорожают на 35%

Текст: Евгений Гайва
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Цены на новогодние туры вырастут на 20-35% по сравнению с той стоимостью, по которой поездки можно забронировать сейчас, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Фото: РИА Новости
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Программы раннего бронирования уже запущены, в первую очередь это касается горнолыжных туров. Такие поездки более или менее бронируются не в последний момент, отметила Ломидзе. "Сейчас туры на Новогодние праздники можно купить со скидкой от 20% до 35%. То есть на 20-35% эти туры будут стоить дороже зимой, как только начнется "высокий" сезон. Акции раннего бронирования будут действовать примерно до 15 ноября", - сказала представитель АТОР в ходе пресс-конференции в НСН.

При этом, пока количество туристов, готовых забронировать туры даже с такой значительной скидкой все же невелико, хотя все понимают, что зимний горнолыжный отдых в этом году будет дороже, чем в прошлом. Туристы предпочитают бронировать туры за 3-4 недели до поездки. Это касается даже горнолыжников. В итоге, спрос на Новый год пока еще не оформился. А о какой-то картине предпочтений россиян можно будет говорить только в ноябре.

При этом уже очевидно, что хитом продаж будут горнолыжные туры, причем в первую очередь, по России, заметила Ломидзе. В частности, будут востребованы такие курорты, как Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области. Также в пятерку востребованных направлений войдет курорт Хибины в Мурманской области. Правда, пока не понятно, будут ли чартеры по этому направлению.

Самые доступные туры в Красную Поляну сейчас можно купить по цене около 35 тысяч рублей на человека на пять дней со ски-пассом, привела пример Ломидзе. Поездка на четыре дня на Новый год в Санкт-Петербург обойдется от 20 тысяч рублей.

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