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07.09.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Банки внедряют функции онлайн-приложений в банкоматы

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Еще два крупных банка, входящие в топ-30 по активам, в скором времени запустят систему получения всех возможностей интернет-банка через банкоматы. По сути в банкоматах появляется полноценный онлайн-банк с установленными настройками пользователя. Об этом представители кредитных организаций рассказали "Российской газете".
Авторизация клиентов будет проходить по карте и пин-коду. Фото: Сергей Куксин Авторизация клиентов будет проходить по карте и пин-коду. Фото: Сергей Куксин
Авторизация клиентов будет проходить по карте и пин-коду. Фото: Сергей Куксин

Получение всех сервисов интернет-банка в банкоматах планируют запустить Газпромбанк (в 2021 году) и "Русский стандарт" (в 2022 году), рассказали их представители "РГ". Сейчас из топ-50 банков, ответивших на запрос "РГ", сервис уже есть у ВТБ и Почта-банка.

Фото: Istock
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Авторизация клиентов будет проходить по карте и пин-коду, что, как уточнили в банках, обеспечит дополнительную безопасность операций. При входе в личный кабинет через банкомат пользователь попадает в свой интернет-банк и может переводить деньги между своими счетами и в пользу других людей, совершать платежи, в том числе по ранее заданным шаблонам (например, в счет погашения долга по кредиту). Такой сервис удобен для клиентов, которые часто пользуются банкоматами - например, для снятия наличных - и больше доверяют устройствам банка, нежели интернет-сервисам, отметили в пресс-службе "Русского стандарта".

По данным Банка России, объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, расширение линейки продуктов, доступных в банкоматах, можно оценить позитивно, но есть риски, что мошенники подсмотрят все данные на экране.

Экономика Финансы Банки

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