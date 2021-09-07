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07.09.2021 18:11
Рубрика: Экономика

Банки зафиксировали рост вкладов подростков

Текст: Анастасия Алексеевских
Крупнейшие банки, входящие в топ-30 по активам, зафиксировали рост вкладов несовершеннолетних на 4-17% за год. Об этом "Российской газете" рассказали представители кредитных организаций. По прогнозам опрошенных "РГ" банкиров, к концу года показатель может увеличиться в полтора раза.
Дети нередко формируют отдельную от родительской финансовую "подушку безопасности". Фото: Istock Дети нередко формируют отдельную от родительской финансовую "подушку безопасности". Фото: Istock
Дети нередко формируют отдельную от родительской финансовую "подушку безопасности". Фото: Istock

Так, в ВТБ объем вкладов подростков от 14 до 18 лет превышает 2 млрд рублей (на 1 сентября 2021 года). Это на 17% больше, чем на ту же дату прошлого года, сообщили в пресс-службе ВТБ. В Сбербанке объем средств на детских депозитах увеличился на 7% (вкладчикам 14-17 лет) и на 4% (18-21 год), уточнили представители кредитной организации.

Фото: iStock
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Доля вкладов в Московском кредитном банке, открытых клиентами до 18 лет, составляет менее 1%, в банке "Уралсиб" показатель "незначительный, но с тенденцией к росту", рассказали в пресс-службах банков. Представители Газпромбанка уточнили, что в кредитной организации подростки также могут открыть депозит. В других кредитных организациях, входящих в топ-50 по активам, не ответили на запрос "РГ".

Недавно Банк России выпустил информационное письмо с разъяснениями об открытии вкладов подростков: дети от 14 до 18 лет могут открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя. При этом регулятор отметил, что законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах и вкладах, так и о совершаемых операциях. Все депозиты застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Ставки по детским вкладам в банках, опрошенных "РГ", находятся на уровне 5-6,5% годовых.

Родители с помощью подростковых вкладов могут научить детей пользоваться деньгами, интерес банков - в получении лояльных клиентов

"Среди плюсов открытия депозита несовершеннолетним - обучить основам и управлением сбережений, а также повысить финансовую грамотность будущих наследников", - отметили в пресс-службе МКБ.

Родители с помощью этого инструмента могут накопить ребенку на образование или важные покупки, объяснить ребенку, что надо учиться правильно распоряжаться деньгами и иметь сбережения, а банк в долгосрочной перспективе может получить лояльного клиента, который будет пользоваться другими продуктами и услугами, указали в пресс-службе Газпромбанка. В "Уралсибе" уточнили, что плюс при открытии таких вкладов - увеличение максимальной суммы застрахованных вкладов семьи.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений

По словам банкиров, подростки заинтересованы в собственных накоплениях. По данным исследований Сбербанка, 20% клиентов с детьми в возрасте до 15 лет копят деньги наличными, которые хранят дома. "В целом, современные родители достаточно фрагментарно и хаотично осуществляют какие-либо накопления и сбережения в пользу детей и в основном ориентируются на самые главные жизненные потребности: на жилье, на всякий случай, на будущее, на учебу, машину, прочее, - пояснили в пресс-службе Сбербанка. - Поэтому дети начинают формировать собственную финансовую подушку". По прогнозам ВТБ, до конца 2021 года объем детских депозитов увеличится в полтора раза.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что рост популярности детских вкладов может быть связан с введением "налога" на вклады свыше 1 млн рублей (налогом в 13% облагаются проценты с депозита) - открытие такого вклада позволяет снизить размер налогооблагаемой базы. В связи с этим объем таких вкладов вполне может продолжить расти, считает он.

"Учитывая уровень ставок по вкладам, для более эффективного формирования накоплений, предназначенных детям, разумнее использовать инвестиционные инструменты, которые позволяют рассчитывать на двузначный уровень доходности на длинном горизонте - от трех лет", - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Экономика Финансы Банки

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