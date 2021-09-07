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07.09.2021 23:02
Рубрика: Экономика

Безработные будут получать пособие во время переобучения

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
Россияне, признанные безработными и направленные службами занятости на курсы переобучения или переквалификации, продолжат получать пособие. Такая норма теперь закреплена в положении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Раньше во время прохождения переобучения безработным пособие не выплачивали. Теперь, как подчеркивается в подписанном положении, "в случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных органами службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), за безработными гражданами... сохраняется право на получение пособия по безработице".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Кроме того, власти сократили срок, в который должно быть принято решение о направлении безработного на переподготовку или об отказе в этом. Ранее на это отводилось 15 рабочих дней, по новым правилам службы занятости должны рассмотреть заявление в течение семи дней.

По данным минтруда, число занятых в России сегодня составляет 72 млн человек, а уровень безработицы снизился до 4,5%. В ряде регионов численность занятых превышает сейчас даже показатели допандемийного 2019 года.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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