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07.09.2021 19:14
Рубрика: В мире

Биткоин стал в Сальвадоре национальной валютой

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Власти Сальвадора сделали биткоин национальной валютой. Республика стала первым государством в мире, предоставившим этой криптовалюте такой статус. Отныне биткоин ходит по стране наравне с долларом (от использования сальвадорского колона тут отказались еще 20 лет назад). И каждый участник рынка товаров и услуг обязан принимать его в качестве формы оплаты.

Расплачиваться же им можно при помощи специального электронного кошелька Chivo. Кстати, за его установку на компьютер или мобильное устройство президент Сальвадора Найиб Букеле распорядился дарить по 30 долларов в биткоинах. Правда, сумма эта выглядит очень странно, ведь это всего лишь 0,00059 биткоина (при сегодняшнем курсе в 51 тысячу долларов). Иностранцам, вложившим в экономику Сальвадора хотя бы три биткоина, будут предоставлять вид на жительство.

Платить биткоинами можно при помощи электронного кошелька 

Однако в отличие от местных жителей они не смогут конвертировать криптовалюту в доллары и снимать их в банкоматах. По мнению президента Сальвадора, работающие за пределами страны местные жители ежегодно переводят на родину порядка 5,9 миллиарда долларов, при этом около 400 миллионов теряется в качестве комиссии за переводы. Использование биткоина позволит сохранить эти средства.

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