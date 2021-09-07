Биткоин стал в Сальвадоре национальной валютой

Расплачиваться же им можно при помощи специального электронного кошелька Chivo. Кстати, за его установку на компьютер или мобильное устройство президент Сальвадора Найиб Букеле распорядился дарить по 30 долларов в биткоинах. Правда, сумма эта выглядит очень странно, ведь это всего лишь 0,00059 биткоина (при сегодняшнем курсе в 51 тысячу долларов). Иностранцам, вложившим в экономику Сальвадора хотя бы три биткоина, будут предоставлять вид на жительство.
Однако в отличие от местных жителей они не смогут конвертировать криптовалюту в доллары и снимать их в банкоматах. По мнению президента Сальвадора, работающие за пределами страны местные жители ежегодно переводят на родину порядка 5,9 миллиарда долларов, при этом около 400 миллионов теряется в качестве комиссии за переводы. Использование биткоина позволит сохранить эти средства.