Будущее приходит сегодня

В последние годы медицина развивается стремительно. В клиническую практику приходят такие инструменты, как геномика и протеомика, определение биомаркеров, редактирование генов, T-клеточная терапия. В свою очередь виртуальные технологии и интернет вещей позволяют переводить здравоохранение в цифровой формат. Машинное обучение, "большие данные" и искусственный интеллект ускоряют поиск новых решений, и технологии, которые еще вчера казались далеким будущим, приходят в арсенал врачей уже сегодня.

Фото: Пресс-служба "АстраЗенека", Россия и Евразия

Одной из возможностей продвижения новых технологических решений в медицине является создание инновационных центров. Именно такой центр создала в Китае компания "АстраЗенека".

Центр коммерческих инноваций в городе Уси, открытый в 2018 году в партнерстве с правительством, представителями индустрии, образовательными учреждениями, научно-исследовательскими и медицинскими институтами, стал открытой стратегической платформой для продвижения коммерческих решений в области инновационного здравоохранения и развития индустрии Китая. Центр внес свой вклад в реализацию национального плана "Здоровье Китая 2030".

Этот проект вдохновил компанию на создание аналогичного центра в России вместе с многолетним партнером - фондом "Сколково". "АстраЗенека" совместно с Фондом и ведущими клиническими специалистами разработала концепцию, которую поддержали регуляторы, а также ведущие российские и международные компании. "АстраЗенека" предоставила собственные технические возможности и глобальную экспертизу для реализации проекта, а также привлекла к сотрудничеству локальных поставщиков оборудования.

Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении был открыт в 2019 году. В нем собраны инновационные технические решения в области диагностики и лечения онкологических и тяжелых хронических заболеваний, разделенные на 9 терапевтических зон. В каждой из зон создаются прототипы терапевтических комплексов, которые впоследствии могут быть масштабированы для применения в медицинских организациях по всей России. Центр стал платформой для объединения опыта и усилий бизнеса, государства, научных институтов и стартапов, учреждений здравоохранения и медицинских ассоциаций.

В своей деятельности его создатели руководствуются стратегическими задачами нацпроекта "Здравоохранение" и, основываясь на ключевых потребностях системы здравоохранения и последних научных достижениях, формируют решения по улучшению существующих или созданию новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов на всем маршруте получения медицинской помощи с применением последних достижений в области информационных технологий.

В рамках Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении "АстраЗенека" сотрудничает со многими российскими стартапами, которые предлагают прорывные решения для здравоохранения. "Подобное партнерство играет важную роль в построении пациентоцентричной модели медицины, поскольку появляющиеся в результате решения нередко опережают клиническую практику. Помимо этого, для стартапов сотрудничество с крупными компаниями - отличный шанс получить необходимую экспертизу, показать свои проекты ведущим экспертам индустрии, привлечь партнеров и выйти на международный уровень", - рассказала директор по развитию бизнеса "АстраЗенека", Россия и Евразия, Татьяна Кубасова.

Некоторые из проектов, запущенных на базе Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении, уже применяются в реальной клинической практике. Одно из них - решение компании "Интеллоджик" - создано для анализа и диагностики заболеваний. Платформа легко интегрируется с любым диагностическим оборудованием клиники, которым могут пользоваться специалисты для повышения качества диагностики новообразований на ранних стадиях. Искусственный интеллект способен находить изменения на исследованиях, предоставляя специалисту не только информацию об обнаружении опухоли, но и выделяя участки, требующие внимания. Технические возможности позволяют организовать безопасную обработку изображений с соблюдением строгих требований по хранению медицинских данных. Решение уже успешно внедряется в ряде регионов России.

Например, компания "АстраЗенека" совместно с региональными научными и медицинскими учреждениями провела пилотные проекты ретроспективного анализа КТ исследований в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Медицинский директор по направлению "Онкология" "АстраЗенека", Россия и Евразия Евгения Логачева рассказала, что в рамках реализованного проекта при помощи искусственного интеллекта были проанализированы КТ-снимки, сделанные для диагностики COVID-19. Такой анализ в том числе помог выявить значительное количество первичных онкопациентов.

Еще одно прорывное решение для диагностики онкологических заболеваний предложила компания UNIM, разработавшая диагностическую платформу, в которую можно загрузить оцифрованные гистологические препараты. В таком виде их могут дистанционно проанализировать лучшие специалисты не только из России, но и из самых авторитетных мировых клиник. Благодаря использованию нейросети скорость выявления патологии вырастает в разы, при этом ошибки сводятся к минимуму. Например, программа сама может рассчитать параметры агрессивности опухоли. Специалист лишь выделяет зону на изображении и всего за несколько секунд получает точный результат. Нейросеть может обратить внимание на подозрительные зоны, которые человеческий глаз может и пропустить.

"Диагностика в онкологии бурно развивается. Сегодня специалисты могут ориентироваться не только на гистологию. Одних ее результатов уже недостаточно, в современных условиях применяется иммуногистохимия, молекулярная диагностика. И эксперт уже может определить не только вид опухоли, но и провести исследование прогностических и предиктивных факторов. Минимизировать количество ошибок позволяет дополнительные исследования - выявление экспрессии, мутаций, транслокаций генов", - рассказал "РГ" генеральный директор компании UNIM Алексей Ремез.

В лабораториях НМИЦ Радиологии и Республиканского медико-генетического центра Республики Башкортостан ведутся пилотные проекты по молекулярно-генетическому тестированию онкопациентов с применением технологии секвенирования нового поколения (NGS). Результаты проведенных пилотов позволят продемонстрировать эффективность метода и распространить полученные практики в другие молекулярно-генетические лаборатории.

Центр инноваций сотрудничает с Междисциплинарным инновационным центром медицинского образования (МИЦМО). Цель - повышение качества онкологической помощи и осведомленности специалистов о новейших разработках в этой сфере, а также получение практических навыков работы на современном оборудовании с использованием инновационных технологий терапии.

Сегодня здравоохранение России переживает масштабную цифровую трансформацию. В предстоящие годы этот сектор будет постоянно развиваться, в том числе за счет появления и внедрения в практику новых технологий. Большую роль в этом процессе играет сотрудничество крупных компаний и стартапов, помогая воплощать инновации в жизнь. На площадке Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении "АстраЗенека" формирует инновационную систему, где участники совместными усилиями создают решения для наиболее эффективного ответа на запросы профессионального сообщества, индустрии и государства.



