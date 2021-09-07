Что происходит с ценами на квартиры в Москве

После сокращения лимита льготной ипотеки цены на новостройки в Москве наконец перестали расти - опрошенные "РГ" эксперты говорят, что за июль и август ценники не поднялись даже на 2%. Некоторые квартиры и вовсе подешевели, но в целом цены остались примерно на прежнем уровне - самом высоком за всю историю. Правда, застройщики стали активнее предлагать скидки и другие бонусы.

Напомню, цены на жилье в Москве начали расти прошлым летом после введения льготной ипотеки. За год новостройки подорожали примерно на 25%, причем рост произошел и на вторичном рынке. Условная "однушка" на окраине возле метро, стоившая в июне прошлого года 6,5 миллиона рублей, сейчас найдет покупателя даже за 8,5 миллиона. К росту цен, конечно, привела не только льготная ипотека. Сказались также низкие ставки по банковским депозитам и нестабильная ситуация с курсом рубля - люди снова ринулись скупать недвижимость в качестве инвестиции.

Но все же льготная ипотека сыграла одну из главных ролей. Однако 1 июля этого года ее условия для столичного региона изменились - лимит снизили с 12 до 3 миллионов рублей, а ставку подняли с 6,5% до 7%. За три миллиона даже с приличным первоначальным взносом найти что-то в Москве сложно. Как следствие, застройщики поумерили свои аппетиты и перестали повышать цены едва ли не каждую неделю. Партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая объяснила "РГ": в июле цены на новостройки в "старой" Москве выросли на 1,5% до 249 тысяч рублей за "квадрат", а в августе и вовсе прибавили на уровне статпогрешности - 0,2%. Заметили риелторы и еще одну особенность - застройщики стали чаще выставлять на продажу квартиры малой площади, студии и "однушки". Спрос на них традиционно выше. В ход идут и скидки - в аналитическом центре портала недвижимости "Циан" подсчитали: девелоперы в "старой" Москве почти втрое увеличили их размер.

"Вероятно, в течение месяца-двух мы будем наблюдать локальные коррекции цен, - прогнозирует Литинецкая. - Но перейдет ли это в их снижение в масштабах всего рынка - вопрос открытый. Ключевым фактором, определяющим политику девелоперов в ближайшие два месяца, выступит спрос: вернутся ли покупатели в офисы продаж с новыми силами после отпусков либо продолжат ждать относительной стабилизации рынка".

На вторичном рынке обычно повторяет перемены в новостройках, но с задержкой. Риелторы говорят, что продавцы уже сейчас перестали повышать цены, понимая, что иначе покупателя будет найти очень непросто. В то же время раньше на стороне новостроек была льготная ипотека, которая сейчас не столь актуальна.

За год новостройки подорожали примерно на 25 процентов

Долгосрочные прогнозы на тему недвижимости эксперты строят с осторожностью. Литинецкая считает: снижение цен возможно в сентябре-октябре - застройщики попытаются привлечь покупателей. Ближе к Новому году ценники имеют шансы вернуться к текущим значениям. Ситуацию через год прогнозировать сложнее, но вряд ли цены изменятся кардинально - что повышение, что снижение не будут сильными. "Существенную роль сыграет позиция государства по развитию ипотечного кредитования. Недорогие жилищные займы выступают драйвером повышения доступности жилья. Уже сейчас мы видим, что правительство за счет различных механизмов (к примеру, семейная и дальневосточная ипотеки) пытается заполнить ту нишу, которая до недавнего времени была занята льготной ипотекой", - отмечает эксперт.