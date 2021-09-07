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07.09.2021 13:03
Рубрика: Власть

ЦИК: Онлайн-голосование в России может работать по принципу конструктора

Текст: Галина Мисливская

В будущем система онлайн-голосования в России может пополниться новыми региональными платформами, которые будут работать в единой логике, считает зампред ЦИК Николай Булаев.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Во вторник в ходе церемонии запуска тренировки онлайн-голосования в семи субъектах РФ он назвал правильным вектор развития, при котором существуют федеральная и региональные платформы. Собственно, так происходит и в этом году: Москва голосует на своей платформе, а шесть регионов - на федеральной. "Система дистанционного электронного голосования может работать в России по системе "Лего", - заявил Булаев. И описал принцип действия: "Небольшие субъектовые системы дистанционного голосования, работающие по правилам регулятора и тому порядку, который утверждает ЦИК, получают абсолютно корректные результаты, которые сводятся в системе ГАС "Выборы", система подводит итоги голосования для любого уровня выборов".

Отметим, что в этом году через интернет проголосует около двух миллионов россиян. Онлайн-формат затронет не только выборы в Госдуму, но и региональные и муниципальные кампании. По словам замглавы минцифры Олега Качанова, это 1643 бюллетеня на 634 выборах. Максимальное число электронных бюллетеней в одни виртуальные руки - шесть, а самый длинный бланк насчитывает 30 позиций.

Напомним, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В этих регионах суммарно поживают около 16 миллионов избирателей, из них 10 миллионов имеют подтвержденые учетные записи на портале госуслуг, то есть могут голосовать через интернет. Прием заявлений на ДЭГ продлится до 13 сентября включительно.

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