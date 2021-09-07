ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования

В Центризбиркоме прошла процедура создания и разделения ключа, после которой начнется тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в семи регионах, которые будут использовать этот формат 17-19 сентября.

Как рассказал Илья Массух, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ, организаторы ранее "уже нашли некоторые шероховатости" в системе. "И это очень хорошо, потому что очень важно все исправить сейчас, чтобы процесс голосования прошел гладко", - отметил он.

Запуску тренировки предшествовала процедура генерации и разделения ключа.

На специальном защищенном ноутбуке, не подключенном к интернету, его разделили на восемь частей, чтобы собрать по окончании голосования и расшифровать результаты. При этом три части - так называемые избыточные, для сборки ключа достаточно соединить пять частей.

Тестирование начнется во вторник, 7 сентября, в 14.00 и продлится до 16.00 9 сентября, в нем примут участие подавшие заявления о дистанционном голосовании жители семи регионов, где проходит ДЭГ. По последним данным, это почти 1,9 миллиона человек.

Части ключа записаны на специальные носители российского производства. Такие же используются для хранения защищенной электронной подписи. На обычную флешку ноутбук даже не среагирует, уверяют разработчики.

Каждый носитель запакован в сейф-пакет и подписан держателем. Это представители парламентских партий, Общественной палаты РФ, Минцифры, ЦИК и ТИК ДЭГ.

Пакеты и ноутбук, на котором делили, а затем будут сводить ключ, помещены в стеклянный шкаф в зале заседаний Центризбиркома. Как рассказал зампред комиссии Николай Булаев, устройства будут круглосуточно находиться под прицелом видеокамеры.