ЦИК запустил тренировку онлайн-голосования

В Центризбиркоме прошла процедура создания и разделения ключа, после которой стартовала тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в семи регионах, которые будут использовать этот формат 17-19 сентября. Сейчас голосование проходит на двух платформах, в будущем их может стать больше, а система в этом случае будет работать по принципу конструктора.

Принять участие в нынешней тренировке могут все, кто подал заявление на онлайн-голосование в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Она началась во вторник в 14.00 по московскому времени и продлится до 16.00 9 сентября. "Мы приступаем к тестированию ДЭГ на двух платформах: федеральной и московской", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. "Заявления уже подали 1 млн 893 тыс. человек - это люди, которые доверяют дистанционному электронному голосованию и выбрали его как форму волеизъявления", - добавил он. Всего же в перечисленных регионах живут 16 млн избирателей, у 10 млн из них есть подтвержденные учетные записи на портале госуслуг, то есть они могут голосовать дистанционно. "Это говорит о том, что у системы ДЭГ есть перспективы развития", - считает зампред ЦИК.

В будущем, полагает он, "система дистанционного электронного голосования может работать в России по системе "Лего". Булаев описал принцип действия: "Небольшие субъектовые системы дистанционного голосования, работающие по правилам регулятора и тому порядку, который утверждает ЦИК, получают абсолютно корректные результаты, которые сводятся в системе ГАС "Выборы", система подводит итоги голосования для любого уровня выборов".

В прошлом году онлайн-формат на обеих платформах уже использовался на федеральном уровне - во время голосования по поправкам в Конституцию и довыборам депутатов Госдумы в двух одномандатных округах. В мае этого года в ходе общероссийской тренировки на них проголосовали более 1,2 млн человек во всех регионах страны. Затем прошло закрытое тестирование в августе, теперь - заключительный этап проверки работоспособности инфраструктуры ДЭГ с максимальной нагрузкой. Как рассказал Илья Массух, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ, организаторы ранее "уже нашли некоторые шероховатости" в системе. "И это очень хорошо, потому что очень важно все исправить сейчас, чтобы процесс голосования прошел гладко", - отметил он.

Нынешняя тренировка проходит в условиях, приближенным к "боевым". По словам замглавы минцифры Олега Качанова, только на федеральной платформе тестируется 1643 бюллетеня на 634 выборах. Максимальное число электронных бюллетеней в одни виртуальные руки - шесть, а самый длинный бланк насчитывает 30 позиций. Названия партий и имена кандидатов - условные.

На онлайн-голосование записались почти 1,9 миллиона россиян

Запуску тренировки предшествовала процедура генерации и разделения ключа. В присутствии журналистов на специальном защищенном ноутбуке, не подключенном к интернету, ключ разделили на восемь частей, чтобы собрать по окончании голосования и расшифровать результаты. При этом три части - так называемые избыточные, для сборки ключа достаточно соединить пять. Части ключа записаны на специальные носители российского производства. Такие же используются для хранения защищенной электронной подписи. На обычную флешку ноутбук даже не среагирует, уверяют разработчики. Каждый носитель запакован в сейф-пакет и подписан держателем. Это представители четырех парламентских партий, Общественной палаты РФ, минцифры, ЦИК и ТИК ДЭГ.

Пакеты и ноутбук, на котором делили, а затем будут сводить ключ, помещены в стеклянный шкаф в зале заседаний Центризбиркома. Как рассказал Николай Булаев, устройства будут круглосуточно находиться под прицелом видеокамеры.

Следующий этап - собственно голосование, которое начнется 17 сентября и продлится до 20.00 19 сентября. Заявления на участие еще принимаются - до 13 сентября включительно. Москвичи могут подать их через единый портал госуслуг и сайт mos.ru, жители остальных шести регионов - только на федеральном портале госуслуг.

Заявление можно отозвать, но не позже 13 сентября, иначе электронный формат останется единственно возможным. Избиратель, который записался на ДЭГ, но не смог проголосовать со своего устройства, может прийти на избирательный участок, там ему дадут возможность исполнить свой гражданский долг, но только в электронном виде - с компьютера участковой комиссии.

Проверять систему на прочность и просить бумажный бюллетень в ЦИКе не советуют - провокатора быстро выявят и накажут штрафом. Для зарубежных участков и тех регионов, где пройдет ДЭГ, комиссия предложила систему проверки избирателей. Она позволит выдавать бумажные бланки только тем, кто не числится в базе проголосовавших или записавшихся на онлайн. Таким образом планируется пресечь попытки двойного голосования с использованием интернет-формата или системы "Мобильный избиратель".

Кстати, для голосования по месту фактического нахождения уже подано 3,3 млн заявлений. С сегодняшнего дня их можно подавать не только через госуслуги, МФЦ и территориальные комиссии, но и через участковые избиркомы. Крайний срок - 13 сентября.