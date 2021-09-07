Денис Проценко: Новая волна COVID-19 может начаться через месяц

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко спрогнозировал начало новой волны коронавируса. По мнению специалиста, она может наступить в конце сентября - начале октября.

Причиной четвертой волны, как заявил врач, станет сочетание нескольких факторов.

"Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября - начале октября", - пояснил Проценко в интервью порталу E1.

Врач добавил, что единственный эффективный способ научиться жить с коронавирусом - вакцинация.

"Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это - эффективный и безопасный подход для граждан", - отметил специалист.