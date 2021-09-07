Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников

Пенсионерам, потерявшим родственника, в ряде случаев могут назначаться выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника. Об этом рассказал эксперт Евгений Биезбардис, пишет агентство "Прайм".

Эксперт также напомнил, что с 1 февраля они могут получать выплату в размере 1752,52 рублей за родственников, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе - до распада Советского союза.

Например, получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ. Помимо этого ежемесячная выплата полагается пенсионерам, потерявшим родных, которые были Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или полными кавалерами ордена Славы.

Пенсионер имеет право на доплату к пенсии, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для получения денег нужно обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ.

Кроме того, пенсионер также наследует имущество умершего родственника, имевшего накопления, заключил эксперт.