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Текст:   Марина Трубилина 
16:54 07.09.2021

Эксперты оценили предложение давать льготы по ипотеке раз в жизни

Предложение Счетной палаты о введении лимитов на получение льготной ипотеки оценили эксперты.

"Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом", - рассказала аудитор СП Наталья Трунова в интервью РИА Новости. Это поможет погасит искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость. Сейчас дальневосточную и сельскую ипотеку россияне могут взять лишь один раз, при этом количество "семейных" и льготных (под 7%) ипотек на человека не ограничено - их можно оформлять по несколько раз.

Фото: iStock
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В предложении Счетной палаты есть позитивное стремление направить ипотечную поддержку тем, кто в ней остро нуждается, и исключить спекулятивные последствия, считает менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. "Если продолжить развивать эту идею и довести ее до логического завершения, это будет отличное решение для большей части населения страны в улучшении жилищных условий", - говорит он. Исключение спекулятивной составляющей из льготной ипотеки не позволит стимулировать цены на жилье к искусственному росту, но не приведет и к снижению цен, добавляет он. Зато этот механизм будет поддерживать стабильный спрос на жилье, что очень важно для застройщиков, подчеркивает Чемерикин.

Впрочем, идея вряд ли будет реализована, так как в ближайшем будущем интерес к ипотеке и так снизится, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "С учетом заметных изменений в программе льготного кредитования, произошедших с июля, какие-то количественные ограничения на выдачу таких кредитов вряд ли понадобятся. Интерес к льготной программе в крупных городах с высокими ценами на жилье заметно снизится, что способно несколько сгладить дальнейший рост цен. Более того дальнейшее повышение ставок по собственным программам банков также способно охладить спрос на ипотеку. Поэтому маловероятно, что идея количественного ограничения числа льготных ипотек будет реализована", - говорит он.

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