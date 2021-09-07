Евгений Нифантьев: Своевременная диагностика грибковых инфекций существенно снизит смертность

От скорости распознавания инфекции, попавшей в человеческий организм, зачастую зависит, удастся ли сохранить жизнь. Порой счет идет не на дни, а на часы. Создавать за четыре дня эффективную тест-систему в случае прихода новой опасной инфекции - одна из основных задач проекта "Санитарный щит". В него следует включить разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции, считает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Концепцией "Санитарного щита" предусмотрена разработка диагностикумов. Мы научились диагностировать коронавирус. Для этого у нас есть ПЦР-анализ, антигенные и антительные тесты. С диагностикой бактериальных инфекций все тоже достаточно позитивно: есть ПЦР-тесты, иммуноферментные, а также молекулярный анализ, позволяющий обнаружить склонность к антибиотикорезистентности (устойчивости к антибиотикам)", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, не менее важно направить усилия на диагностику грибковых инфекций, особенно на создание экспресс-тестов. Их своевременное выявление поможет существенно снизить смертность от инфекций в стационарах.

"Сегодня на российском рынке есть только один отечественный диагностикум. Он разработан для одного грибкового заболевания - инвазивного аспергиллёза", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что представленные на российском рынке импортные продукты имеют серьезные недостатки и мало доступны для отечественного здравоохранения.

Ранее он отметил, что государству необходимо работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в стране, стремиться к технологическому суверенитету, что поможет обеспечить национальную лекарственную безопасность.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Отрадно, что такая усиленная работа в сфере безопасности здоровья граждан будет вестись сразу по нескольким направлениям, отметила член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина,

"Помимо развития национальной лабораторной диагностики и ускоренного внедрения массового тестирования и вакцинации, предполагается внедрение новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга новых угроз, а также внедрение в систему здравоохранения новых образовательных программ", - подчеркнула Наталья Шушлебина.