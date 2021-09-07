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07.09.2021 15:45
Рубрика: В мире

Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу

Текст: Константин Волков

Еврокомиссия (ЕК) подала в Европейский суд иск против Польши, требуя, чтобы Варшава ежедневно платила штраф (сумму штрафа должен определить суд) до тех пор, пока не будут пересмотрены нормы законодательства, влияющие на независимость судебной системы Польши, сказано в заявлении ЕК, обнародованном 7 сентября.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Еврокомиссия намерена добиться ранее принятого Европейским судом решения, "касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме", сказано в заявлении ЕК.

Речь идет о создании в Польше Дисциплинарной палаты Верховного суда, которая должна проводить разбирательства в плане дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и других юристов. Таким образом, полагает Еврокомиссия, возникает средство политического давления на судебную систему Польши.

Польская сторона уже назвала требование Еврокомиссии "актом агрессии", об этом заявил замминистра юстиции Польши Себастиан Калета.

Как написала в своем Twitter бывший премьер-министр Польши Беата Шидло, "ЕК утверждает, что заботится о независимости судебной системы в Польше. Однако одновременно добивается наложения финансового наказания на Польшу в связи с вердиктом Суда ЕС, который по сути представляет собой вмешательство в независимость польской судебной системы. Это абсурд. Должны ли польские суды находиться в зависимости от воли ЕК?".

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