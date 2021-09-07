ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба запустила дополнительные проверки на рынках стройматериалов - расширен перечень проверяемых рынков, рассказали в ведомстве.

В июле начались проверки крупных строительных организаций, а также производителей основных материалов: бетона, дерева, ПВХ-продукции и кирпича. Теперь, как сообщается в Telegram-канале ФАС, проверки коснутся также металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Как пояснили в ведомстве, результаты мониторинга показали, что на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены, а сохранение высоких цен ведет к дестабилизации на смежных рынках и в потребительском секторе.

К проверкам подключились все территориальные органы, о результатах будет сообщено позже.