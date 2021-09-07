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07.09.2021 14:31
Рубрика: Культура

Филипп Янковский: На сцене и в кино я могу быть крутым, а в жизни я очень застенчивый

Текст: Наталья Лебедева
Представитель яркой артистической династии, обладатель приза международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro на 74-м кинофестивале в Локарно за главную роль в новой картине Глеба Панфилова "Иван Денисович", актер и режиссер Филипп Янковский стал первым гостем нового сезона "Белой студии" на телеканале "Культура". Об этом фильме, своих актерских находках и большом событии в семье Филипп рассказал в интервью ведущей программы "Белая студия" Дарье Златопольской.
Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура" Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"
Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"

Об Иване Денисовиче

Актерская амплитудность в "Одном дне Ивана Денисовича" такая высокая, что там проживаешь много жизней, это такая метафора одного дня. И Глеб Анатольевич Панфилов сказал мне, что, несмотря на все невзгоды, которые мы изображаем, помни, что играешь самый счастливый день в его жизни. "Я хочу, чтобы ты улыбался, но через боль". И вот это качество я и пронес через картину, и там же обрел веру, потому что мой персонаж поверил… При этом нам хотелось, чтобы наш персонаж нашел веру [не в рамках какой-то одной конфессии], а в глобальном смысле, в том, что принято называть Богом - в Боге-творце, создателе, который помог ему преодолеть все эти невзгоды.

Об актерских находках

Как учил нас Станиславский, через сознательную психотехнику артиста прийти к подсознательному творчеству самой природы. То есть я в итоге настолько погрузился в эту роль, что в какой-то момент почувствовал, что какая-то третья субстанция играет Филиппом Янковским сержанта Шухова. Я сейчас смотрю этот фильм и вижу, что это не я. Горжусь этой ролью. Я стал Иваном Денисовичем: я перестал умываться, отрастил ногти, бороду, научился класть кирпич, сделал себе нары... Я придумал себе походку, которой горжусь: подсмотрел ее в музее ГУЛАГа и у нас во дворе у человека, который, очень легко одетый, бежал в винный магазин, весь сжавшись и будто стараясь не расплескать свое собственное тепло. Потом походку дорабатывал, переоделся в валенки, и нарезал круги по съемочной площадке в разном темпе, отрабатывая эту походку, чтобы она выглядела органично и убедительно.

О застенчивости

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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Я не иду напролом. На сцене, в кино я могу быть крутым, а в жизни я не такой - я застенчивый человек. Я это преодолеваю, я знаю, что это нужно преодолевать, поэтому я могу казаться каким-то более свободным, чем я есть на самом деле. Застенчивость связана с появлением в новом месте, со встречами с незнакомыми людьми… Есть люди, которые что-то незнакомое сразу делают своим, а мне для этого нужно потихонечку со всем познакомиться.

О семье

У нас грандиозное событие произошло: мы с Оксаной стали бабушкой и дедушкой. В такие минуты гордишься: успехи Вани как актера - он выдающийся актер - и Лиза, наша дочь, тоже. Наблюдать за ними, за их формированием, и видеть в них то, что мы вложили, как это прорастает - огромное счастье. И огромное счастье, конечно, видеть продолжение своих детей - это маленький Олег. Мы действительно сейчас счастливые люди с Оксаной.

Смотрите программу "Белая студия" 7 сентября в 21:30 в эфире телеканала "Россия-Культура".

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