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Рубрика: В мире

Финляндия отменит все коронавирусные ограничения в октябре

Текст: Надежда Ермолаева
Правительство Финляндии рассчитывает снять все карантинные ограничения в октябре. Об этом журналистам заявила премьер-министр страны Санна Марин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
В Финляндии отказались от дистанции в два метра во время пандемии

Но полная отмена ограничительных мер возможна только при условии соблюдения высокого процента вакцинации населения.

"Если как минимум 80 процентов будет вакцинировано, то будут отменены все меры, в том числе ношение масок", - заявила Марин.

При этом информационный портал Yle сообщает, что правительство Финляндии рассмотрит вопрос введения в стране коронапаспортов по типу тех, что уже уже выдаются вакцинированным гражданам в ряде стран Европы.

В мире Европа Финляндия Пандемия коронавируса COVID-19

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