Финляндия отменит все коронавирусные ограничения в октябре

Правительство Финляндии рассчитывает снять все карантинные ограничения в октябре. Об этом журналистам заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Но полная отмена ограничительных мер возможна только при условии соблюдения высокого процента вакцинации населения.

"Если как минимум 80 процентов будет вакцинировано, то будут отменены все меры, в том числе ношение масок", - заявила Марин.

При этом информационный портал Yle сообщает, что правительство Финляндии рассмотрит вопрос введения в стране коронапаспортов по типу тех, что уже уже выдаются вакцинированным гражданам в ряде стран Европы.