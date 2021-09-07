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Фото: первый взгляд на Джейсона Момоа в новом костюме из "Аквамена 2"

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    07.09.2021, 10:40
Текст:   Богдан Бобров

Режиссер Джеймс Ван поделился в Instagram двумя снимками, на которых запечатлен Джейсон Момоа в титульной роли для грядущего кинокомикса "Аквамен 2".

Фото: kinopoisk.ru
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На первом фото царь Атлантиды представлен в традиционных зелено-золотых оттенках. На втором - костюм-невидимка синего цвета, предназначенный для маскировки, ранее он нигде не показывался.

Больше информации о продолжении приключений Артура Карри станет известно на мероприятии DC FanDome, которое запланировано на 16 октября.

Премьера сольного продолжения "Аквамена" назначена на декабрь 2022 года.

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