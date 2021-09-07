Фото: первый взгляд на Джейсона Момоа в новом костюме из "Аквамена 2"

Режиссер Джеймс Ван поделился в Instagram двумя снимками, на которых запечатлен Джейсон Момоа в титульной роли для грядущего кинокомикса "Аквамен 2".

На первом фото царь Атлантиды представлен в традиционных зелено-золотых оттенках. На втором - костюм-невидимка синего цвета, предназначенный для маскировки, ранее он нигде не показывался.

Больше информации о продолжении приключений Артура Карри станет известно на мероприятии DC FanDome, которое запланировано на 16 октября.

Премьера сольного продолжения "Аквамена" назначена на декабрь 2022 года.