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Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2"

Новости
    18.08.2021, 09:32
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пока Джонни Депп страдальчески канючит из-за того, что его "отменили" в Голливуде, его бывшая супруга Эмбер Хёрд в социальных сетях демонстрирует высокий уровень физической подготовки.

Фото: kinopoisk.ru
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Актриса поделилась коротким роликом, в котором показана ее подготовка к роли Меры для фильма "Аквамен 2".

В обсуждениях под видео проскакивают комментарии, что в такой форме артистка вряд ли была бы "заабьюжена" мужем, отсылая при этом к мемам, вроде "Беги, Джонни!" и "Не лезь, она тебя сожрет".

Насколько упражнения помогли Хёрд лучше справиться с образом царицы Атлантиды, можно будет узнать в декабре 2022 года, когда выйдет "Аквамен 2".

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