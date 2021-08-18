Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2"

Пока Джонни Депп страдальчески канючит из-за того, что его "отменили" в Голливуде, его бывшая супруга Эмбер Хёрд в социальных сетях демонстрирует высокий уровень физической подготовки.

Актриса поделилась коротким роликом, в котором показана ее подготовка к роли Меры для фильма "Аквамен 2".

В обсуждениях под видео проскакивают комментарии, что в такой форме артистка вряд ли была бы "заабьюжена" мужем, отсылая при этом к мемам, вроде "Беги, Джонни!" и "Не лезь, она тебя сожрет".

*Non* traditional martial arts victory dance pic.twitter.com/jWt6b4PGV0 — Amber Heard (@realamberheard) August 16, 2021

Насколько упражнения помогли Хёрд лучше справиться с образом царицы Атлантиды, можно будет узнать в декабре 2022 года, когда выйдет "Аквамен 2".