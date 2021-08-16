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"За что?": Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда

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    16.08.2021, 13:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм "Великий" (Minamata) с Джонни Деппом, премьера которого состоялась на "Берлинале" в 2020 году, уже показали в России, но американская дата премьеры всё ещё не назначена - студия MGM явно с этим не спешит.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссёр картины Эндрю Левитас уже пожаловался на происходящее, заявив, что поведение студии связано со скандальным имиджем Джонни Деппа, ставшего жертвой кровожадной "культуры отмены" после резонансного развода с Эмбер Хёрд и последовавших за ним судебных разборок.

Теперь эту же мысль озвучил сам Джонни, в интервью The Sunday Times пожаловавшись на то, что Голливуд его бойкотирует. И это касается не только показов уже снятых фильмов с его участием (Netflix удалил все фильмы с Деппом из своей библиотеки, например), но и новых приглашений. "За что?" - вопрошает актёр.

Напомним, ранее Деппа уволили из франшиз "Пираты Карибского моря" и "Фантастические твари".

Фото: kino-teatr.ru
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Между тем недавно актёр смог выиграть суд у Эмбер Хёрд. Вскоре после этого в среде кинематографистов как будто началось потепление в отношении к Деппу. Правда, речь пока только о Европе: на фестивалях в Сан-Себастьяне и в Карловых Варах ему решили оказать почести. Что, разумеется, моментально вызвало ярость кинематографисток-феминисток.

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