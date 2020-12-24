Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом

Травля (а как это еще называть?) актера Джонни Деппа вышла на новый уровень - из библиотеки американского отделения потокового сервиса Netflix были изъяты все фильмы с участием Джонни. Без официального заявления и объяснения причин - произошло всё по-тихому.

На это обратил внимание ресурс Geek Buzz, указав, что изъятие произошло сразу после того, как с сайта Netflix были вымараны упоминания другого скандального актера - Шайи ЛаБафа, обвиненного бывшей подругой в физическом и эмоциональном насилии и тут же попавшего в тотальную опалу.

При этом автор сообщает, что на момент написания заметки несколько лент с участием ЛаБафа все еще значатся в каталоге стриминга, тогда как картины с Деппом по-прежнему доступны подписчикам сервиса за пределами США.

Напомним: в прошлом месяце актер проиграл очередной суд - в деле о клевете: иск был подан стороной Деппа в отношении таблоида The Sun. И был разбит в британском суде в пух и прах. Сразу после этого его уволили из третьих "Фантастических тварей", заменив Мадсом Миккельсеном.

По состоянию на третий квартал текущего года Netflix имел по всему миру более 195 миллионов абонентов, из которых в США - свыше 73 миллионов.