Кинематографисты поддержали Джонни Деппа после выигранного им суда

Впервые за долгое время представители кинематографического сообщества осмелились поддержать опального Джонни Деппа - вероятно, долгожданная победа в суде (пусть пока промежуточная) над Эмбер Хёрд начинает давать свои плоды, несмотря на оставшийся "осадочек".

Напомним, после скандального развода Деппа с Хёрд, в ходе которого экс-супруга обвинила Капитана в домашнем насилии, актёра изгнали из всех проектов - от "Пиратов Карибского моря" до "Фантастических тварей" - и объявили нерукопожатным.

Робкие попытки Джонни заявить, что всё было наоборот, всерьёз, похоже никто не воспринял, и карьера Эмбер продолжает процветать. Однако новые обстоятельства, возможно, способны повлиять на ситуацию. Во всяком случае, первые признаки этого появились тут же.

Во-первых, как сообщает сайт кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который в этом году пройдёт с 17 по 25 сентября, Депп получит почетную премию за вклад в кинематограф.

Во-вторых, почти одновременно стало известно, что Джонни вместе с британцем Майклом Кейном станут главными гостями кинофестиваля в Карловых Варах, который пройдёт с 20 по 28 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию смотра.

О возрождении стремительно похороненной т.н. "культурой отмены" карьеры Деппа говорить, безусловно, рано, однако у актёра, как и у его поклонников, впервые за долгие годы появился повод для оптимизма.