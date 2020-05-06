Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря"

Предположено, что на Disney почти определились с кандидатом на позицию нового центрфорварда в продолжении-перезапуске серии "Пираты Карибского моря".

Напомним: уже давно педалируется информация, что франшизу омолодят и придадут ей актуальный гендерный колёр, сделав главной героиней шестого фильма женщину.

А именно - пиратку Редд, известную по оригинальному аттракциону. Которую может сыграть милаха-рыжуля Карен Гиллан, 32-летняя шотландская актриса, знакомая нам по "Доктору Кто", а также как Небула из линейки марвеловских комикс-блокбастеров и по новым "Джуманджи".

Согласно информации The Desinsider, ссылающегося на инсайдера, Карен на данный момент возглавила список претенденток на роль.

Уточнено: пока не известно, начаты ли переговоры с актрисой по теме, но "студия определенно в ней заинтересована", - заверил источник.

Впрочем, по прикидкам, не исключено еще, что Редд может сыграть и темнокожая актриса. Тем окончательно придав картине терпкий аромат почти максимальной политкорректности (максимальная - это когда еще трансгендер, сами понимаете).

Бюджет проекта - сто миллионов долларов и это будет именно фильм для проката, а не сериал для стриминга Disney+, о чем ранее прополз слушок.