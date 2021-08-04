Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд

Скандальный развод с Эмбер Хёрд почти почти угробил карьеру Джонни Деппа. Из "Пиратов Карибского моря" вычеркнули, из "Фантастических тварей" убрали, а Эндрю Левитас, режиссёр недавно выходившего в прокат "Великого" (Minamata) с Деппом в главной роли, обратил внимание на то, что студия MGM задвигала ленту, опасаясь "репутационных рисков".

У Хёрд, обвинявшей бывшего мужа в домашнем насилии (хотя Депп, в свою очередь, утверждал, что всё было наоборот), всё прекрасно: несмотря на интернет-атаки и петиции фанатов Джонни, из "Аквамена 2" никто её увольнять и не собирался.

Но вот, как сообщило издание USA Today, Деппу, наконец, удалось доказать свою правоту в суде. Как выяснилось, Эмбер обещала передать в Американский союз защиты гражданских свобод и лос-анджелесскую Детскую больницу семь млн долларов, полученные от экс-супруга после развода. Но этого не сделала: на счёт больницы средств от Хёрд не поступало. Теперь суд обязал Союз предоставить документы, свидетельствующие о том, что Хёрд выполнила обещанное.

Депп считает, что обещание бывшей жены было манипуляцией, повлиявшей на решение суда в 2020 году, когда актёр проиграл суд против газеты The Sun, написавшей, что он избивал Хёрд. Новым решением суда он чрезвычайно доволен, заявил его представитель Бенджамин Чу.

Во всяком случае, моральное удовлетворение Джонни получит, а вот утраченные роли уже не вернёшь, да и с новыми проблемы могут никуда не деться, ведь "осадочек", как водится, остался.