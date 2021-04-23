Что в кино: Гай Ричи, Джонни Депп, дочь Джонни Деппа, "Две крепости"

Обзор новинок широкого проката: брутальный Гай Ричи, "Повелитель мух" в космосе, Джонни Депп с фотоаппаратом, Джеффри Дин Морган в католическом хорроре, детективный триллер про японские суперколдунства.

"Гнев человеческий"

Гай Ричи уделывает Америку на её же - во всех смыслах - поле. Дерзкий британский затейник взял французский фильм 2004 года и сделал из него кое-что совершенно другое: мироточащий тестостероном боевик в лучших традициях американского кинематографа былых времён. С героем-одиночкой, который говорит редко и стреляет метко, дикой бандой, гангстерами, мотивом праведного возмездия, ограблениями, насилием, стрельбой, Джонни Кэшем в саундтреке и тому подобными мужскими радостями. В общем, так в Голливуде, к сожалению, уже не делают. А если и делают, то не так. Хорошо, что есть у нас Гай Ричи. (Рецензия)

"Великий"

Фото: kinopoisk.ru

Редкая по нынешним скорбным временам возможность полюбоваться Джонни Деппом. Да ещё и в главной роли. Да ещё и в такой, которая ему (особенно по нынешним скорбным временам) идёт как влитая. Джонни, переживающий сейчас не самый лучший жизненный и карьерный период, играет известного фотографа Уильяма Юджина Смита на склоне лет. Работавший во время американского наступления на Японию и получивший тогда ранение, Уильям Юджин страдает от депрессии, алкоголизма и наркомании. Он получает неожиданное приглашение вернуться в страну Восходящего солнца, чтобы сделать репортаж о том, как крупный завод травит отходами население небольшого города Минамата и имеет наглость это отрицать.

Уставший от человеческой мерзости и самого себя, разочарованный во всём на свете фотограф поначалу отпирается, но в конце концов соблазняется возможностью реанимировать свой талант и принимает предложение внезапно возникшей на пороге симпатичной японки. Прибыв на место, он постепенно проникается идеями борьбы несчастных за справедливость и гордо отказывается от взятки циничного владельца вредоносного предприятия. Последний, конечно, не бездействует и всячески мешает благородному американцу. Но тот не сдаётся и создаёт репортаж-шедевр, которому суждено стать классикой документальной фотографии (см. "Томоко Уемура в ванне").

Фильм "Великий" (Minamata он на самом деле называется), добросовестно излагающий реальную историю, трудно назвать особенно захватывающим, но своими откровенностью и гуманистическим пафосом, приправленными пессимистичной интонацией, заслуживает симпатии. Джонни Депп, опять же.

"Поколение Вояджер"

Фото: kinopoisk.ru

Человечество будущего снова делает Землю непригодной для жизни и начинает смотреть в небо. И обнаруживает там подходящую для миграции планету. Правда, добираться до неё нужно 80 лет. Поэтому учёные снаряжают в далёкий путь экспедицию из генетически безупречных детишек, чьи внуки должны стать поколением инопланетных первопроходцев. Вместе с ними отправляется уставший от жизни земной исследователь в исполнении Колина Фаррелла - чтобы присмотреть и воспитать. Воспитывать нужно особым образом: по озвученной выше причине учёные человеческой природе не доверяют, и бедолаг с детства закармливают какой-то дрянью, притупляющей эмоции и гормоны.

Само собой, однажды - при всей заявленной "продуманности" со всякими "системами защиты" - подопечные это обнаруживают и бунтуют. Падение до смешного хрупкого "рационалистичного" режима становится вопросом времени. Когда это происходит, бунтующие подростки, конечно, делятся на две фракции. Умеренные "меньшевики" под предводительством Тая Шеридана из "Первому игроку приготовиться" и примкнувшей к нему Лили-Роуз Депп предлагают переосмыслить некоторые радикальные положения их миссии и её таки выполнить. "Большевики", руководимые Финном Уайтхедом ("Дюнкерк"), у которого с первых кадров на лице написано, что он подлец и псих, призывают всё разрушить до основания и наслаждаться жизнью.

Ведут себя юные вундеркинды вне зависимости от фракционной принадлежности настолько по-идиотски, что выходит не новый "Повелитель мух" (соответствующая заявка недвусмысленно просвечивает), а ещё один бедный родственник "Голодных игр" - только в космосе.

"Порочная связь"

Фото: kinopoisk.ru

Итальянская драма о ещё одной семье, которая несчастна по-своему. Впрочем, не так уж и по-своему. Честно говоря, вполне обыденно несчастна. Муж уходит от жены к любовнице, жена психует, на детях это всё нездорово сказывается. Потом по слабости характера и из-за желания посвящать больше времени общению с детьми муж возвращается, и живут они с женой без любви до самой старости, а там ещё одно неприятное происшествие происходит, заставляя их заново расковыривать затянувшиеся болячки. Фильм отличается рваной хронологией: нас кидают то в прошлое, где страсти бурлят и извергаются, то в настоящее, где вулкан страстей затих, но вот-вот норовит проснуться. И больше ничем особо не отличается. Бытовуха бытовухой.

"Тьма: Монстры за поворотом"

Фото: kinopoisk.ru

Несколько школьников лет по 13-14 едут куда-то по узкой лесной дороге на автобусе. Как вдруг впереди возникает неожиданная преграда. Водитель сворачивает в объезд, и зря. Потому что вскоре их всех захватывает в заложники сбежавший из тюрьмы отморозок. А затем автобус глохнет посреди заброшенного тоннеля, и из темноты появляется страшный кровожадный монстр. До этого момента и некоторое время после у фильма всё идёт неплохо: и атмосфера приятная, и персонажи-детишки располагают, отморозок колоритный, монстр симпатичный, мягкий синтезаторный саундтрек ненавязчиво ласкает слух. А потом, увы, всё скатывается в монотонную беготню по тёмным подземельям. Даже жалко, так хорошо начиналось.

"Сверхъестественное"

Фото: kinopoisk.ru

Крутая женщина-коп с проблемами в личной жизни расследует загадочное убийство японки. Экспертиза показывает, что телу якобы аж тыща лет, и на том странности не заканчиваются. Всё это, как далее выясняется, связано с особыми японскими колдунствами, но не столько мистического характера, сколько супергеройского (и суперзлодейского). Дебютант большого кино Джо Силл, ранее создававший рекламные ролики для Apple, NASA и Tesla, попытался скрестить детективный триллер с альтернативной мрачной супергероикой, и скрестить-то скрестил, а проработать должным образом ни один из компонентов не сумел. Вероятно, из-за отсутствия опыта и компетентности. Вроде и концепция любопытная, и визуально местами прямо здорово, учитывая явно скудный бюджет, но из-за слабого сценария - где суперзлодей, например, стал суперзлодеем, потому что его мама не любила, - совершенно не цепляет.

"Нечестивые"

Фото: kinopoisk.ru

Некогда знаменитый, но спустивший карьеру в унитаз журналист промышляет местечковой псевдомистической желтухой. Пока однажды не становится свидетелем истинного чуда: глухонемая девушка обретает голос и слух и принимается исцелять людей во славу Девы Марии. Тогда как на самом деле она одержима злым духом. Опять же, поначалу весьма многообещающее кино. Католический хоррор в духе "Омена", с заявкой на комментарии сразу по нескольким темам, включая религиозный фанатизм и природу чуда. Джеффри Дин Морган в главной роли харизму излучает. Есть даже смешная шутка про коровий зад и группу Metallica. Но уже к середине фильм вязнет в клише и откровенно ленивых решениях. Вместо того, чтобы как следует взяться за образ одержимой святой, сулящий огромный потенциал, фильм предпочитает бросаться в зрителя банальными пугалками, что, конечно, гораздо проще. Внятно сформулировать хоть один комментарий у него, естественно, тоже не выходит, а в довершение от скуки тускнеет и харизма Джеффри Дина Моргана.

"Руфус: Хроники волшебной страны"

Фото: kinopoisk.ru

На позиции "ни на что не претендующее детское кино" на этой неделе - франко-американский фильм про умилительного, но так себе нарисованного зверька с рожками, которому парочка подростков помогают вернуть к благоденствию его волшебную страну. Помогает им в этом лохматый инфантильный суперволшебник в обшарпанном кожаном плаще. Мешает - понятное дело, злобная колдунья. Дешевенькая графика, такого же пошиба юморок, кривлянье-переигрывание и прочие признаки честной халтуры. Лучше уж показать своим чадам что-нибудь из проверенной классики.

"Властелин колец: Две крепости"

Вторая часть выдающейся трилогии Питера Джексона - уже на наших больших экранах. Правда, повторная премьера "Братства кольца" уже успела огорчить поклонников великого фэнтезийного эпоса Дж.Р.Р. Толкина. Как выяснилось, вопреки появившейся раньше информации, широко анонсировавшиеся 4K-версии до нас не доехали. Так что придётся довольствоваться обычной цифровой копией. И целесообразность похода в кинотеатр в связи с этим вызывает большие сомнения.

Также на экранах: российская фантастическая комедия "Любовь и монстры"; ещё одна российская фантастическая комедия "Москвы не бывает"; российский мистический триллер "Долгая дорога домой"; сборник детской анимации "МУЛЬТ в кино 125. Друзья на всю голову".