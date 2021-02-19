В России в IMAX выйдут отреставрированные версии "Властелина колец"

В апреле в России в IMAX выйдут отреставрированные версии фильмов трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Это следует из расписания, опубликованного "Бюллетенем кинопрокатчика".

В соответствии с расписанием, "Братство кольца" выйдет 15 апреля, "Две крепости" - 22 апреля, "Возвращение короля" - 29 апреля.

Речь, очевидно, идёт о версиях 4K, ранее выпущенных студией Warner Bros. на Blu-ray вместе с фильмами трилогии "Хоббит".

Ранее исполнитель роли Арагорна Вигго Мортенсен рассказал, почему ждёт нового сериала Amazon по мотивам произведений Толкина.