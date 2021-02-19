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В России в IMAX выйдут отреставрированные версии "Властелина колец"

Новости
    19.02.2021, 13:12
Текст:   Козьма Лоханкин

В апреле в России в IMAX выйдут отреставрированные версии фильмов трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Это следует из расписания, опубликованного "Бюллетенем кинопрокатчика".

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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В соответствии с расписанием, "Братство кольца" выйдет 15 апреля, "Две крепости" - 22 апреля, "Возвращение короля" - 29 апреля.

Речь, очевидно, идёт о версиях 4K, ранее выпущенных студией Warner Bros. на Blu-ray вместе с фильмами трилогии "Хоббит".

Ранее исполнитель роли Арагорна Вигго Мортенсен рассказал, почему ждёт нового сериала Amazon по мотивам произведений Толкина.

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