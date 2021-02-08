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Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец"

Новости
    08.02.2021, 18:38
Текст:   Козьма Лоханкин

Датско-американский актёр и режиссёр Вигго Мортенсен рассказал, почему ждёт сериала Amazon по "Властелину колец" с особым нетерпением.

Фото: kinopoisk.ru
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По признанию Мортенсена, известного ролью Арагорна в трилогии Питера Джексона, всё дело в режиссёре проекта - испанце Хуане Антонио Байоне, которого Вигго очень ценит. И очень интересуется тем, как авторы проекта интерпретируют творчество Толкина, передаёт ScreenRant.

В фильмографии Байоны фильм "Голос монстра" (2016)второй "Мир Юрского периода" (2018), эпизоды сериала "Страшные сказки".

Напомним, сначала предполагалось, что сериал расскажет о молодости Арагорна, но в результате выяснилось, что сюжет шоу будет помещён в более ранний период - во Вторую эпоху Средиземья.

Съёмки первого сезона уже завершены. О дате премьеры пока данных нет.

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