Видео: как "Властелин колец" и "Хоббит" выглядят в формате 4K

В начале текущего месяца для всех поклонников творчества Дж.Р.Р. Толкина и кинотрилогий Питера Джексона по его мотивам студия WB сделала большой подарок, выпустив все шесть фильмов в формате 4K Ultra HD на Blu-ray и в iTunes. Включая режиссёрские версии - в общей сложности 21 час!

На YouTube-канале компании появились шесть трейлеров, демонстрирующие красоты, которые предлагают современные технологии: блокбастеры заиграли новыми красками.

Но и это не всё: студия также подготовила огромное коллекционное издание переработанных и улучшенных версий с дополнительными материалами.

Теперь, по словам Питера Джексона, все фильмы двух трилогий, первая из которых выходила в 2001-2003 годах, а вторая - в 2012-2014, выглядят так, будто выходили в одно время: мощно и современно. Чем он крайне удовлетворён.