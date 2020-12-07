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Видео: как "Властелин колец" и "Хоббит" выглядят в формате 4K

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    07.12.2020, 19:12
Текст:   Козьма Лоханкин

В начале текущего месяца для всех поклонников творчества Дж.Р.Р. Толкина и кинотрилогий Питера Джексона по его мотивам студия WB сделала большой подарок, выпустив все шесть фильмов в формате 4K Ultra HD на Blu-ray и в iTunes. Включая режиссёрские версии - в общей сложности 21 час!

Фото: kinopoisk.ru
Назван финальный актерский состав нового "Властелина колец"

На YouTube-канале компании появились шесть трейлеров, демонстрирующие красоты, которые предлагают современные технологии: блокбастеры заиграли новыми красками.

Но и это не всё: студия также подготовила огромное коллекционное издание переработанных и улучшенных версий с дополнительными материалами.

Теперь, по словам Питера Джексона, все фильмы двух трилогий, первая из которых выходила в 2001-2003 годах, а вторая - в 2012-2014, выглядят так, будто выходили в одно время: мощно и современно. Чем он крайне удовлетворён.

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