Кинотрилогии "Властелин колец" и "Хоббит" перевыпустят в новом формате

Нельзя просто так взять и прекратить радоваться киноосмыслениям произведений Профессора Питером Джексоном: по поводу двадцатилетия премьеры "Братства кольца" намечено специальное издание "Властелина колец" и "Хоббита" - на более чем сорока (!) дисках.

Как передает The Digital Fix, в следующем году саги перевыпустят коллекционным изданием в формате 4К. Причем в него войдут и режиссерские, и театральные версии фильмов.

Естественно, юбилейный многотомник дополнит прорва отменных бонусов. Как ожидается, поклонников ждут интервью с создателями, документальные фильмы о съемках, вырезанные сцены, прочее.

Напомним: трилогия "Властелин колец" ("Братство Кольца", "Две крепости", "Возвращение короля") выходила в 2001-2003 годах, трилогия "Хоббит" ("Нежданное путешествие", "Пустошь Смауга", "Битва пяти воинств") - в 2012-2014-м.

Недавно актеры первой трилогии провели ностальгическую встречу в Сети.