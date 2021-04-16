Что в кино: Козловский и ЧАЭС, "Отец" и "Властелин колец"

Обзор новинок широкого проката: Данила Козловский на фоне Чернобыля, возвращение "Властелина колец", сэр Энтони Хопкинс демонстрирует свою гениальность, Сэлинджер на проводе, европейские "Друзья Оушена".

"Чернобыль"

Фильм Данилы Козловского, в котором герой Данилы Козловского пытается наладить отношения с героиней Оксаны Акиньшиной и их общим сыном, но тут на ЧАЭС взрывается реактор. Из-за чего герою Данилы Козловского приходится постоянно отвлекаться на совершение различных подвигов: то надо товарищей спасти, то в радиоактивную воду нырнуть, то ещё раз в радиоактивную воду нырнуть. Впрочем, совмещать подвиги с заботой о семье ему удаётся довольно неплохо, везде он преуспевает. Выглядит это в те моменты, когда в кадре за напряжённым лицом Данилы Козловского можно что-нибудь рассмотреть, очень недурно, почти как у HBO. При этом сама катастрофа Данилу Козловского, очевидно, интересует в куда меньшей степени, чем сердечные переживания вымышленных персонажей (вымышленная их природа особо подчёркивается) и любование собой. (Рецензия)

"Отец"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм-претендент на целых шесть "Оскаров", включая главный. Её исполняет блистательный сэр Энтони Хопкинс, также претендующий на статуэтку в соответствующей номинации (где, впрочем, победа наверняка забронирована на имя Чедвика Боузмана). Он играет пожилого мужчину, страдающего деменцией и отчаянно, но безуспешно пытающегося вернуть контроль над ускользающей реальностью. Мощнейшее кино о том, какие жуткие ловушки может готовить нам человеческий разум, который мы привыкли считать главным и незыблемым союзником. Во второстепенных ролях - тоже отличный ансамбль: Оливия Колман, Оливия Уильямс, Марк Гейтисс. (Рецензия)

Sheena667

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёрский дебют актёра Григория Добрыгина ("Территория" 2014-го, "Как я провёл этим летом", "Такой же предатель, как и мы") должен был выйти в прокат ровно год назад, но - сами помните, что тогда случилось. К моменту, когда он добрался до больших экранов, на них уже успела побывать лента с очень похожим сюжетом - симпатичная работа ещё одного дебютанта Филиппа Юрьева Kitoboy. В обоих фильмах жители российской глубинки засматриваются на вебкам-гёрл, влюбляются и начинают грезить об Америке. Только здесь речь идёт не о неопытном подростке с Чукотки, а о женатом мужике из-под Твери (Владимир Свирский). Соответственно, акценты совсем иные: рассказ не столько о призрачном американском журавле в тёртых джинсах, сколько о кризисе среднего возраста, а также о суетливой и непродуктивной маяте и семейно-бытовых катастрофах, им спровоцированных. Живые диалоги, хороший актёрский дуэт (в роли супруги балбеса - Юлия Пересильд), замечательная картинка от не нуждающегося ни в каких рекомендациях Михаила Кричмана. В результате - не выдающийся, но довольно яркий и запоминающийся дебют.

"Гениальное ограбление"

Фото: kinopoisk.ru

У охотников за сокровищами отобрали сокровище, и теперь они это сокровище намереваются отобрать обратно, для чего необходимо проникнуть в Банк Испании, а проникнуть туда, естественно, никому никогда не удавалось, но юный гений им поможет. Дополнительное и очень важное (очень-очень) обстоятельства - операция проходит в самый разгар ЧМ-2010, где победили, напомним, испанцы. Те, кто никогда не смотрел фильмов про ограбление или, наоборот, страсть как любит фильмы про ограбление, получат, вероятно, немало удовольствия. Фанаты медицинской оперы "Хороший доктор" - тоже: Фредди Хаймор здесь в главной роли. Ещё здесь есть Лиам "Луковый рыцарь" Каннингем и Фамке Янссен ненадолго заходит, например. А поклонникам серии Uncharted согреют душу упоминания Фрэнсиса Дрейка. В общем, всем фильм хорош. Не был бы он таким беспросветно вторичным, шаблонным и предсказуемым, не утомлял бы взор густой сине-зелёной гаммой, цены б ему не было.

"Заклятье: Новый ритуал"

Фото: kinopoisk.ru

Девочка-подросток с матерью и отчимом живут в доме последнего. В доме также располагается принадлежащее отчиму похоронное бюро и обитают духи. Причём и девочка, и мать её, и отчим прекрасно о соседстве с потусторонним осведомлены, практически свыклись с ним и воспринимают это как бытовое неудобство - вроде туалета во дворе. Такую ироничную метафору, низводящую мистику до отождествления с сортиром, придумали, кстати, сами создатели картины. И на том их фантазия, увы, иссякла. В остальном это более чем проходной низкобюджетный ужастик: в какой-то момент там появляется злой демон и давай всех дежурно и скучно стращать. Зато экзотика, из самой Аргентины к нам привезли.

"Мой год в Нью-Йорке"

Фото: kinopoisk.ru

Девушка, мечтающая о карьере писательницы, устраивается в престижное литературное агентство, которое среди прочих знаменитостей курирует самого Дж. Д. Сэлинджера, ассистенткой строгой, но справедливой начальницы. В её обязанности входит в том числе внимательно читать письма поклонников Сэлинджера, уничтожать их и печатать ответы согласно утверждённым шаблонам, поскольку сам Сэлинджер общаться с поклонниками категорически не жаждет. Девушка даже над "Пропастью во ржи" не читала, но из-за писем очень переживает и периодически беседует с внутренним Холденом Колфилдом насчёт своей личной жизни (с ней всё сложно) и вообще. А иногда и с Сэлинджером беседует по телефону. Очень милая ванильная киношка для студенток филфака - что-то среднее между обезжиренным вариантом "Дьявол носит Prada" и обезжиренным Вуди Алленом: дружелюбная нью-йоркская богема, беспощадный неймдроппинг, романтика, мечты о славном будущем. В главной роли - красавица Маргарет Куэлли, та самая, что Брэда Питта в "Однажды в… Голливуде" ногами соблазняла. В роли строгой, но справедливой начальницы - Сигурни Уивер. То есть уже есть за что взгляду зацепиться.

"Вайолет Эвергарден. Фильм"

Фото: kinopoisk.ru

Вторая полнометражка по вселенной популярного аниме-сериала "Вайолет Эвергарден". Действие его разворачивается в причудливом вымышленном мире, сильно напоминающим Европу после Первой мировой войны (любят эти японцы альтернативную Европу рисовать). В нём есть так называемые куклы - девушки-почтальонки, в чьи обязанности в том числе входит написание писем за других людей, потому что многие в этом мире почему-то писать (а кто и читать) не обучены. Собственно, титульная героиня - и есть такая кукла, обладающая вдобавок двумя механическими руками, так как свои она потеряла на войне (конечно, без вкраплений стимпанка тут никак не обойтись), и сложным романтическим бэкграундом. Рассказывать о сюжете тем, кто не знаком с многосерийным первоисточником, смысла нет никакого - их на показах никто, очевидно, и не ждёт.

"Властелин колец: Братство кольца"

Величественная - безо всякого утрирования - экранизация фэнтезийной эпопеи Толкина возвращается в российские кинотеатры. Первой части трилогии Питера Джексона в этом году исполняется 20 лет, но она до сих пор остаётся несомненным и непревзойдённым образцом для жанровых киноадаптаций. Новозеландскому режиссёру удалось почти невозможное - угодить подавляющему большинству (всех целиком довольными, разумеется, оставить просто нельзя) фанатов - а их миллионы - творчества Профессора. Что под силу только такому же беззаветному фанату. Второй и третий фильмы ждём 22 и 29 апреля соответственно.

Также на экранах: продолжение российского мультика про самолётики "От винта 2"; документальный фильм Виктора Косаковского про домашних животных "Гунда"; темпоральная фантастика "Проект: Время назад"; шведское фэнтези "В стране фей"; документалка про человекоподобных роботов "Робот, я люблю тебя?"; сборник короткометражек о любви Love Shorts.