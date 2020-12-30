Итоги 2020 года: 13 лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

"Кольская сверхглубокая"

Фото: kinopoisk.ru

Начнём с хоррор-блока. Неожиданно в России вдруг стали появляться, и не штучно, а на регулярной практически основе, высокого мирового уровня хорроры. Один из которых - по совместительству первый российский бодихоррор. И сразу отличный. Да, он очень похож на короткометражку Нила Бломкампа трёхлетней давности и на другой российский фантастический фильм ужасов, куда более раскрученный и успешный (о нём чуть позднее), но концепция и техническое исполнение всё искупают. Незаурядное прочтение известной советской легенды о звуках ада, доносящихся из самой глубокой в мире скважины, с хищными грибами-паразитами удивительной красоты - таких восхитительных практических эффектов и пластического грима в уходящем году больше нигде не было. (Рецензия)

"Побочный эффект"

Фото: kinopoisk.ru

А это - первый российский постхоррор. Прекрасная Александра Ревенко играет ведьму, которая проживает в московском Доме на набережной (это прямо напротив Кремля, если что, одно из самых козырных мест прописки), тайно работает на высокопоставленных господ, а в свободное время портит жизнь простым гражданам с помощью своей особой, грибной магии. Потому что нечего с нечистой силой связываться, сами виноваты. Стремясь охватить сразу несколько обширных областей, фильм далеко не везде в равной степени преуспевает, но тут, во-первых, как минимум уважения достоин уже сам масштаб мышления, а во-вторых, где преуспевает, там преуспевает. В области психоделической хтони, например. А это самое главное. (Рецензия)

"Спутник"

Фото: kinopoisk.ru

Закрывает блок отечественный космохоррор, покоривший заграницу: тут и фестивальные премии, и просто премии, и попадание во всяческие топы. За фильм Егора Абраменко можно только порадоваться, пусть он и крайне далёк от идеального. Но не будем сейчас о набивших оскомину советских чиновниках-злодеях, про скупую дозировку экшна и графические недостатки. Мы сегодня о хорошем, поэтому вспомним нетривиальный сюжет, добротную атмосферу и симпатичного ушастого космического монстра, навестившего СССР без приглашения, удачное актёрское трио Фёдоров - Акиньшина - Бондарчук. Ну и порадуемся ещё раз. (Рецензия)

"Серебряные коньки"

Фото: kinopoisk.ru

Несколько преждевременно выпущенное в широкий прокат новогоднее кино с твёрдым потенциалом блокбастера, которому реализоваться в полной мере помешала пандемия. Оригинальный сеттинг нарядно украшенного фонариками и аллюзиями на современность имперского Петербурга служит отличным антуражем как для классической истории любви бедного юноши и девушки из высшего общества, так и для лихих покатушек с участием пиратов-марксистов-конькобежцев с харизматичным трикстером во главе и полицейских с дубинками, им противостоящих. Оказывается, эксплуатировать народную любовь к зимним забавам можно не только посредством насильного скрещивания спортивной драмы с мюзиклом. (Обзор)

Kitoboy

Фото: kinopoisk.ru

Полнометражный дебют режиссёра Филиппа Юрьева, получивший приз на Венецианском фестивале, умело использует невероятные чукотские красоты и суровый бедный быт дальнего российского приграничья. Повествование плавно переходит из трагикомичного рассказа о простом юноше, влюбившемся в вебкам-гёрл (Кристина Асмус снова отличилась), в причудливую сюрреалистичную притчу о том, что запретные плоды не всегда сладки, тёртые джинсы нередко оказываются слишком малы и, в конце концов, есть вещи на порядок выше. (Обзор)

"Блокадный дневник"

Фото: kinopoisk.ru

Основанный на воспоминаниях и повести "Дневные звёзды" советской поэтессы Ольги Берггольц, а также на "Блокадной книге" Даниила Гранина и Алеся Адамовича фильм Игоря Зайцева показывает первую зиму блокады - по свидетельствам, самый тяжёлый период этих страшных 900 дней. Обратившись к бесценному материалу, собранному известными литераторами, Зайцев создал визуально мощное, леденящее кровь полотно с мощными актёрскими работами, к финалу, несмотря ни на что, обнаруживающее место теплу и надежде. Заслуженный "Золотой Святой Георгий" ММКФ и несколько номинаций "Золотого орла", где картина имеет все шансы взять главный приз. (Обзор)

"Трое"

Фото: kinopoisk.ru

Анна Меликян, сняв свою странноватую "Фею", сумбурную и перегруженную всем на свете, вновь обратилась к жанру мелодрамы, где вполне преуспела. На экране, как и обещано, трое: Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Как нетрудно догадаться, речь идёт о любовном треугольнике: у с виду успешной и любящей пары в отношениях накопилось немало проблем, и тут-то очень кстати объявляется молодая, симпатичная и подкупающе скромная особа, становясь катализатором кризиса. Неглупый и не поверхностный образец жанра, у которого в активе - не лишённое оригинальности художественное решение. (Обзор)

"Доктор Лиза"

Фото: kinopoisk.ru

Один день из удивительной жизни Елизаветы Глинки, которую она посвятила тем, кто нуждается в помощи: медицинской, материальной, моральной, какой угодно. Сумасшедший ритм, со всех сторон - требования, проблемы, угрозы и, что куда важнее, - просьбы, мольбы, увещевания. От такого беспрерывного стресса любой другой бы сошёл с ума. Кроме тех, для кого служение людям - вопреки всему - единственный мыслимый способ существования. Это постоянно читается в больших, сочувствующих, всепрощающих глазах великолепной Чулпан Хаматовой, у которой в фильме Оксаны Карас ("Хороший мальчик") масса замечательных партнёров: Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев и другие.

"Русский рейд"

Фото: kinopoisk.ru

Название говорит само за себя: культовая дилогия Гарета Эванса оказала на лихой боевик Дениса Крючкова непосредственное влияние. Влияние сугубо благотворное: с драками, перестрелками и прочим зубодробительным экшном здесь полный порядок. А большего от такого кино и не надо. Одновременно слово "рейд" здесь несёт особую смысловую нагрузку с национальной спецификой: речь идёт о силовом захвате завода. Словом, если в прошлом году в номинации "Пацанское кино года" у нас безальтернативно победил приквел "Решалы", в этом тоже всё вполне очевидно.

"Гроза"

Фото: kinopoisk.ru

Григорий Константинопольский продолжает гнуть свою линию. Художественная её, линии, составляющая заключается в переносе русской литературной классики на реалии современной РФ. Составляющая содержательная прямо вытекает из художественной и выражается в тезисе, что у нас в стране ничего не меняется. Тезис сей трудно назвать бесспорным, но в процессе его формулировки Константинопольский порой совершает находки, которым не откажешь ни в любопытности, ни в остроумии. С выводами же соглашаться, чтобы получить удовольствие, вовсе не обязательно. (Рецензии: раз, два)

"Как Надя пошла за водкой"

Фото: kinopoisk.ru

Маленькая кинопьеса, выросшая из кинопьесы поменьше, выросшей из просто маленькой пьесы. Две сестры, чеховские такие барышни, живут на чеховской же (по духу в смысле) даче. Одна из них притаскивает мужичка, чтоб тоже с ними жил и по хозяйству помогал. А мужичок экзистенциально пьянствует, половину жизни проводя из-за этого в бессознанке. И жена ещё у него имеется, которую он именует не иначе как Псина. Кинопьеса поменьше называлась "Русская смерть". Исчерпывающе. Финальная, так сказать, версия эту "Русскую смерть" целиком в себе содержит, а также содержит продолжение. И оно в том же духе. Экзистенциальном. Сцена, где Евгений Цыганов безысходно грызёт огурчик, - идеальная иллюстрация к 2020 году. (Рецензия)

"Человек из Подольска"

Фото: youtube.com

Тоже маленькая кинопьеса, выросшая из пьесы, но уже без промежуточных звеньев, прямая экранизация с незначительными изменениями и двойным финалом. И не про экзистенциальную русскую тоску, а как бы про русский абсурд. Хотя на самом деле ничего такого уж абсурдного здесь нет. Вернее, есть, но меньше, чем кажется. Человек нетрудно догадаться откуда попадает в отделение полиции, и там с ним происходят различные необычные вещи, которые суть не что иное, как фантазия, накрученная вокруг утрированно буквального понимания термина "воспитательная работа". Как минимум это увлекательно. И немало поучительно. (Обзор)

"Внутренний огонь"

Фото: youtube.com

И напоследок ещё одна камерная вещь. Не пьеса, но что-то вроде. Черновой вариант сценария этого фильма назывался "В ожидании Гаги", и совершенного зря название не оставили, потому как очень подходит. Не оставили, вероятно, из опасений, что подумают, будто с Леди Гагой как-то связано. А Гага - это наркодилер, в квартире которого большая часть сюжета разворачивается. Четверо мужчин сидят и Гагу ждут, травя истории, и почти каждая история так или иначе про потерю каких-то частей тела. Гагу играет рэпер Хаски, одного из четырёх мужчин - бывший сенатор Евгений Тарло, скончавшийся через месяц после премьеры, Юрий Чурсин - в эпизодической, но чрезвычайно яркой роли мстительного гея. Начинается всё с Сэмюэла Беккета, продолжается хардкорной достоевщиной с примесью чернейшего юмора, а завершается мощнейшим бэд-трипом с бегающим по потолку карликом. Один из самых недооценённых фильмов года, однозначно. (Рецензия)