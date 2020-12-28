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Объявлены номинанты национальной кинопремии "Золотой орел"

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    28.12.2020, 13:48
Текст:   Олег Усков

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России, которая с 2002 года проводит церемонию вручения Национальной Премии в области кинематографии "Золотой орел", объявила своих номинантов.

Фото: kinopoisk.ru
Четыре российских фильма вошли в топ-5 недели по сборам

Всего по итогам года экспертный совет премии рекомендовал для голосования 57 полнометражных игровых фильмов, 21 неигровой фильм, 32 короткометражных фильма, 16 мини-сериалов, 11 сериалов, 37 анимационных фильмов и 23 игровых зарубежных фильма, бывших в российском прокате.

Итого списки соискателей на премию "Золотой орел" 2020 года, предоставленные "Кинократии" пресс-службой мероприятия, выглядят следующим образом:

Лучший фильм: "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Лёд 2" Жоры Крыжовникова, "Союз спасения" Андрея Кравчука и "Стрельцов" Ильи Учителя.

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2020 года: лучшие российские сериалы по версии "Кинократии", часть 1

Лучший телефильм или мини-сериал (до десяти серий): "Дипломат", "Магомаев", "Одесский пароход".

Лучший телевизионный сериал (более десяти серий): "Заступники", "Триггер", "Ученица Мессинга".

Лучший анимационный фильм: "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Царевич и серый волк 4", "Хозяйка медной горы".

На лучшую режиссерскую работу претендуют Андрей Зайцев, Андрей Кончаловский, и Жора Крыжовников.

В номинации "Лучший сценарий" представлены Андрей Зайцев ("Блокадный дневник"), Андрей Кончаловский и Елена Киселева ("Дорогие товарищи!"), Никита Высоцкий и Олег Маловичко ("Союз спасения").

Лучшая женская роль в кино: Ольга Озоллапиня ("Блокадный дневник"), Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!"), Стася Милославская ("Стрельцов").

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2020 года: лучшие российские сериалы по версии "Кинократии", часть 2

Лучшая женская роль на ТВ: Светлана Немоляева ("Дипломат"), Чулпан Хаматова ("Зулейха открывает глаза"), Татьяна Черданцева ("Ученица Мессинга").

Лучшая мужская роль в кино: Юрий Борисов ("Калашников"), Максим Матвеев ("Союз спасения"), Александр Петров ("Стрельцов").

Лучшая мужская роль на ТВ: Александр Лазарев ("Дипломат"), Максим Матвеев ("Триггер"), Юрий Беляев ("Ученица Мессинга").

В числе лучший зарубежный фильм в российском прокате - "1917", "Пиноккио" и "Фассбиндер".

Церемония вручения Премий "Золотой Орел" состоится 22 января 2021 года.

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