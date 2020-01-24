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Вышел новый трейлер биографической драмы "Калашников"

Новости
    24.01.2020, 19:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй трейлер биографической драмы "Калашников" доступен на YouTube-канале компании Megogo Distribution.

В центре картины - история самого известного, и это без преувеличений, автомата в мире и судьба его изобретателя. Лента приурочена к столетию со дня рождения Михаила Калашникова. Ведь все знают эту фамилию, но далеко не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47.

Режиссер - Константин Буслов (продюсер второго "Бумера"), соавтор сценария и продюсер - Сергей Бодров-старший.

В ролях: Юрий Борисов ("Молодая гвардия", "Бык"), Ольга Лерман ("Страна чудес"), Артур Смольянинов ("Последний забой"), Эльдар Калимулин ("Эпидемия", "Интерны"), Виталий Хаев ("Папа, сдохни"), Валерий Баринов ("Петербургские тайны").

В кино - с 20 февраля.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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