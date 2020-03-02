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Вышел трейлер "Стрельцова" с Петровым

Новости
    02.03.2020, 15:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале компании Central Partnership опубликован второй трейлер "Стрельцова", картины, решенной в формате спортивной биографической драмы. Субжанра, который сейчас в России особо на подъеме - такое несложно заметить.

Фото: kinopoisk.ru
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В главной роли - светоч наш Александр Петров, конечно же!

"К двадцати годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он - Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов", - дается под роликом зачин.

После - дёготь: вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле... Но буквально за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.

Но когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана - вновь заходим на мажор - Стрельцов должен "совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он - чемпион, великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь".

"Принципиально не буду смотреть из-за Петрова, играет одинаково, уже невозможно смотреть. У нас что, актеров не выпускают других???", "Когда снимут фильм "Петров"?", "Петров что-то уже притомил. Скоро из каждого утюга будет наряду с Безруковым", - пошли многочисленные и под стать удручающе однообразные комментарии.

В кино "Стрельцов" - с 16 апреля.

Режиссер - 28-летний Илья Учитель. В других ролях - Стася Милославская, Ася Домская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов, Алексей Колган.

Ранее сообщалось, что Лоза в контексте Петрова перепутал фильмы про Яшина и Стрельцова.

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