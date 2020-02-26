Новости

Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:37
Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн" 12:15
Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2" 11:26
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
Дмитрий Дибров рассказал о своем состоянии после инсульта 25.02.2020

Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Новости
    26.02.2020, 13:21
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант, автор множества действительно отличных песен, но еще и аналитик и киноман, вновь обратился в своем Facebook к проблемам больших экранов. На этот раз - саркастическим постом, где тонко выразил недовольство засильем актера Петрова.

Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней

Как обращает внимание эксперт, многие молодые люди "не только мечтают сниматься в кино, но и предпринимают для этого титанические усилия". В результате российские театральные вузы ежегодно выпускают более двух тысяч профессиональных актеров, "плюс столько же вливается в и без того раздутый актерский штат со стороны".

По наблюдению певца, "толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы"…

"Наивные", - заочно отвечает им Лоза, поясняя: "Они всё еще верят в чудо, которого не бывает".

Почему же? Отчего? А потому, что Юрий "где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время". Как то: "Отелло", "Геракл", "Гулливер", "Илья Муромец" и "Лев Яшин". "И на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров", - шутит музыкант.

Частично перечень и каст выдумав, а частично перепутав: в картине "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" именитого голкипера уже сыграли Александр Фокин и Александр Ермаков, в то время как Петров сыграет в предстоящем байопике Александра Стрельцова.

"Петров заменил Безрукова. Лет через 10 заменят и Петрова. Кинобизнес он такой не предсказуемый)) Только настоящий творец-режисер может увидеть в Петрове настоящего Илью Муромца))", - продолжили анализ подписчики (редакция - авторская). Аргументируя: "Гоголя же в нем увидели".

Ранее Юрий Лоза одобрительно проанализировал украинских послов в Роттердам на нынешнее "Евровидение".

Новости

Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 25.02.2020
Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5" 25.02.2020
Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары 25.02.2020
СМИ: Признанный виновным в изнасиловании Вайнштейн госпитализирован 25.02.2020
⧣ Россия
Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат 24.02.2020
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней 24.02.2020
Звезда "Мажора" Павел Прилучный разводится с актрисой Агатой Муцениеце 24.02.2020
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Rammstein Official
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 24.02.2020
Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении" 23.02.2020
Телеведущий Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске 22.02.2020
⧣ Юрий Лоза
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Лоза прокомментировал идею отправить на "Евровидение" Тиму Белорусских 21.02.2020
Юрий Лоза обрушился с критикой на культовый голливудский фильм 19.02.2020
Юрий Лоза объяснил, в чем проблема премии "Оскар" 17.02.2020