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Режиссер "Холопа" объяснил, почему на экранах так много актера Петрова

Новости
    27.02.2020, 12:19
Текст:   Олег Усков

Режиссер российской комедии-чемпиона "Холоп" Клим Шипенко простыми словами объяснил, почему в отечественном кино снимаются одни и те же актеры. По сути, описав замкнутый круг: множеству российских актеров не хватает популярности для того, чтобы их почаще приглашали на большие проекты, поэтому создатели фильмов предпочитают уже "раскрученные" лица. Отчего те становятся еще более "раскрученными".

Фото: kinopoisk.ru
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Комментарий Шипенко прозвучал в эфире радио "Говорит Москва" после высказывания Юрий Лоза, отметившего, что российские театральные вузы ежегодно выпускают по две тысячи молодых актеров, а снимается везде по-прежнему один сплошной Александр Петров.

"До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе тридцати. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает", - говорит Шипенко.

Пояснив, что "у нас нет звезды, которая гарантирует определенное количество зрителей в кинотеатре просто за счет того, что его имя или её написано на афише". В отличие от Америки, где таких товарищей полно. Плюс к российским актерам "нет такого доверия, нет безоговорочной любви".

Да чего уж там: "У нас не так много актеров вообще. Хороших ещё меньше", - невесело резюмирует режиссер.

Добавив, что на наше кино "вообще очень сложно завлечь людей, потому что мы конкурируем с Голливудом, с другими фильмами, с другими станами". И зритель, "встав с дивана, поехав в кинотеатр, заплатив за это пятьсот рублей", хочет и имеет право "получить максимум". Например, дважды "оскаровского" Брэда Питта, которому доверяет.

"Доверие к проверенному Питту у него больше чем к горячо любимому Саше Петрову, условно. Поэтому у нас снимаются одни и те же актеры, потому что аудитория у них есть", - уточнил Шипенко.

Напомним, Александр Петров снялся в фильме Шипенко "Текст".

Ранее Петрова похвалил Захар Прилепин.

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