Режиссер "Холопа" объяснил, почему на экранах так много актера Петрова

Режиссер российской комедии-чемпиона "Холоп" Клим Шипенко простыми словами объяснил, почему в отечественном кино снимаются одни и те же актеры. По сути, описав замкнутый круг: множеству российских актеров не хватает популярности для того, чтобы их почаще приглашали на большие проекты, поэтому создатели фильмов предпочитают уже "раскрученные" лица. Отчего те становятся еще более "раскрученными".

Комментарий Шипенко прозвучал в эфире радио "Говорит Москва" после высказывания Юрий Лоза, отметившего, что российские театральные вузы ежегодно выпускают по две тысячи молодых актеров, а снимается везде по-прежнему один сплошной Александр Петров.

"До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе тридцати. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает", - говорит Шипенко.

Пояснив, что "у нас нет звезды, которая гарантирует определенное количество зрителей в кинотеатре просто за счет того, что его имя или её написано на афише". В отличие от Америки, где таких товарищей полно. Плюс к российским актерам "нет такого доверия, нет безоговорочной любви".

Да чего уж там: "У нас не так много актеров вообще. Хороших ещё меньше", - невесело резюмирует режиссер.

Добавив, что на наше кино "вообще очень сложно завлечь людей, потому что мы конкурируем с Голливудом, с другими фильмами, с другими станами". И зритель, "встав с дивана, поехав в кинотеатр, заплатив за это пятьсот рублей", хочет и имеет право "получить максимум". Например, дважды "оскаровского" Брэда Питта, которому доверяет.

"Доверие к проверенному Питту у него больше чем к горячо любимому Саше Петрову, условно. Поэтому у нас снимаются одни и те же актеры, потому что аудитория у них есть", - уточнил Шипенко.

Напомним, Александр Петров снялся в фильме Шипенко "Текст".

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