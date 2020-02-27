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Захар Прилепин: Я играл не хуже Александра Петрова

Новости
    27.02.2020, 12:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Русский писатель, публицист и актер Захар Прилепин обратил в своем Facebook внимание на то, что в последнее время "чего-то все пишут про артиста Петрова". И решил написать тоже.

Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
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Так как вспомнил, что Федор Бондарчук и Александр Велединский снимали "что-то вроде проб к "Саньке". Где Прилепин играл Безлетова, а Петров - "Саньку Тишина, нацбола". Причем, после эти пробы посмотрев, Захар решил, что, как ему показалось, "играл не хуже". С другой стороны, актер Петров тогда еще не был звездой совсем - "сто лет назад было".

Прилепин же подумал тогда: "пожалуй, я даже переиграю этого паренька, если будет кино".

"Короче, так отставные боксёры рассказывают, что в юношах били чемпиона России", - проводил параллели писатель. Теперь, по прошествии лет, делая вывод, что "Петров хороший".

"Много плохого кино, а он хороший", - подытожил Прилепин.

Не углубляясь в анализ таланта товарища и снабжая пост тэгами #актерПетров и #Бондарчук.

Ранее Прилепин высказывался о поэтических опытах Петрова.

"Санькя" - роман Прилепина 2006 года. Фильм так и не был снят, хотя, по словам автора, права на него покупали уже трижды.

Ранее насчет популярности актера Петрова в своем Facebook высказался Юрий Лоза.

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