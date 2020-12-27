"Территория"

Фото: kinopoisk.ru

Опять про глухую тайгу (чем, как говорится, богаты), но уже без жанрового разнобоя. А в рамках одного выбранного направления - угрюмого лесного фолк-хоррора. Несколько деревень, одна из которых населена близкими родственниками со всеми вытекающими мутациями, соединённых полуразмытыми грунтовками, и вокруг бескрайние леса.

Где-то посреди вышеописанной местности потерялась супружеская чета археологов. На поиски выдвигаются их сын и его дядя, к ним тут же примыкает компания пара девиц-студенток. На протяжении следующих семи эпизодов этой небольшой группе предстоит ходить и ездить по дорогам меж деревнями, иногда срезая путь напрямки, натыкаться на различных неприятных личностей и сталкиваться со всякими дремучими хтоническими силами.

Звучит, положим, не особенно жизнерадостно, но так сказано ж. Угрюмый. Лесной. Фолк. Хоррор. И этого всего навалом. И угрюмости, и лесов, и фолка, и хоррора. Самая запоминающаяся сцена - как ведьма кормит грудью магических слизняков-паразитов. Которые далее становятся важнейшим сюжетным элементом, делающим сериал похожим то на "Нечто" в народной обработке, то внезапно на "Гоголя". Помните, как там Николай Васильевич черпал полезную информацию из обморочных видений? Вот как-то так. Единственное, финал разочаровывает. В стиле "на самом деле ничего этого не было". Ещё Аркадий Аверченко сто лет назад такие финалы решительно осуждал. И мы осуждаем.

"Обычная женщина", второй сезон

Второй сезон очень жирного криминального триллера "Обычная женщина" подзадержался на два года, поэтому напомним одной фразой": ОЖ - это наши "Во все тяжкие", серьезно. Ну или что-то очень близкое по энергозаряду. Анна Михалкова отличнейше играет женщину Марину сорока лет. Теперь вот еще и многодетную мать. У которой муж-врач (Гришковец) с беременной любовницей, ехидна-свекровь (Догилева), проблемная дочь-студентка и… эскорт-бизнес под прикрытием цветочного ларька. Приносящий хорошие деньги, но забористых неприятностей, похоже, еще больше. И Марине приходится разруливать их хладнокровно, цинично и обыденно.

Тогда как сама ситуация, стартовавшая в первой серии первого сезона с задушенной в гостиничном номере проститутки, каждые сорок минут усугубляется по нарастающей, и схема ее решения, соответственно, усложняется. Достаточно указать (небольшой спойлер, изящная некрогалочка), что в новых эпизодах Марина почти себе запросто покупает, и за сравнительно скромную сумму, бесхозный труп молодой наркоманки - в качестве одной из деталей механизма решения проблем. И тут уже слегка теряешься, где кончается социально-семейная драма и начинается брутальная черная комедия с каменными лицами.

Первый сезон снимал Борис Хлебников. На втором режиссерское кресло отошло к его постоянной партнерше Наталии Мещаниновой, и переход этот настолько сработанный, ладный и без стыков, что вы и не заметите.

"Беспринципные"

Фото: kinopoisk.ru

Богатые тоже плачут, ошибаются, бедокурят и ведут себя по-идиотски, это всем давно известно. Но вот показать плачущих, ошибающихся, бедокурящих и ведущих себя по-идиотски богатых так, чтобы это получалось хотя бы более-менее смешно, удаётся далеко не всегда. Тем ценнее, что в этом году у нас были "Беспринципные" Александра Цыпкина и Романа Прыгунова - не слишком интеллектуальное (прямо скажем, даже глуповатое) шоу, которое однако было не очень стыдно и довольно весело смотреть.

Особенно в первых эпизодах, где автор скопом пустил в ход, кажется, лучшие из своей коллекции анекдотов о финансово преуспевших жителях "Патриков". За экватором дела обстоят явно похуже - там уже и истории (якобы основанные на реальных событиях) куда скучнее, и сама карикатурно-гламурная стилистика успевает порядком надоесть, и появляется вдруг совсем не нужный в данном контексте мелодраматический тон. Отдельный вопрос, зачем было продлевать проект аж на два сезона, если и на один-то по-настоящему удачных новелл толком не хватило?

Разве только нам и дальше захочется смотреть на вдохновенную (за парой исключений) актёрскую игру: с Оксаной Акиньшиной всё и так ясно, Павел Деревянко в последнее время тоже стабильно радует своими неповторимыми ужимками-гримасами, но тут ведь ещё не так уж часто забредающий на большие роли Николай Фоменко и Максим Виторган ухитрились в хорошем смысле удивить.

"257 причин, чтобы жить"

Фото: kinopoisk.ru

Очень симпатичная драмеди, которую с чем только не сравнивают (чаще всего - с "Дрянью", хотя сходство более чем условное) - да всё как-то не в кассу. Да и не надо - за полтора сезона (первый стартовал в этом году, второй сейчас на экваторе) этот милейший проект завоевал собственную аудиторию.

Девушка Женя узнаёт о ремиссии: рак отступил, теперь можно возвращаться к полноценной жизни. И тут вдруг выясняется, что все её близкие люди - моральные уроды: парень пользуется случаем и бросает, сестра бессовестно зарабатывает на болезни сестры, коллеги - тёмные хабалки, а начальник - просто бестактный кретин. Постепенно, однако, выясняется, что не всё так однозначно, и характеры обретают трёхмерность и сложность. На диво приятное кино, с изящной лёгкостью рассказывающее о совсем не лёгких вещах.

"Окаянные дни"

Фото: kinopoisk.ru

В этом году формат скринлайф по понятным причинам обрёл огромную популярность (тут обзор). Только у нас в стране таких сериалов сняли не меньше десятка. И вполне закономерно, что лучшей комедией среди них оказался проект Семёна Слепакова, ранее подарившего нам великолепный "Домашний арест".

Короткие зарисовки, обыгрывающие нестандартные ситуации, возможные только благодаря специфическому "самоизоляционному" быту, бьют в цель, прямо скажем, не всегда, но уж когда попадают, смех сдержать невозможно. Тем более что в ролях - целая россыпь звёзд, от Трибунцева до Епифанцева.

#СидЯдома

Фото: kinopoisk.ru

Другой представитель жанра - тоже один из пионеров карантинной волны, сериал авторов "Деффчонок", удивительно цельный и порой действительно забавный. Не лишённая недостатков (вроде навязчивого продакт-плейсмента, к которому, впрочем, пора бы уже привыкнуть), но достойная внимания комедия с народными в доску актёрами (Робак, Куценко, Анна Михалкова и так далее). Не сними Слепаков "Окаянные дни", быть бы #СидЯдома главным сериалом в этой категории.

"Зона комфорта"

Фото: kinopoisk.ru

Снова скринлайф, снова комедия. Ярослав, наглый, жуликоватый и быдловатый владелец небольшой компании перевозок в Мурманске, сам того до конца не ведая, влезает в эпицентр неприятности с контрабандой - деловые партнеры перевозили ее в рыбе. В результате Ярик оказывается на нарах комфортабельной норвежской, но всё-таки тюрьмы. Государством тамошним к нему приставлен адвокат - "бывший наш народ", человек со специфическим юмором и крайне заниженными моральными и профессиональными качествами, помощи от которого ждать сложно.

Меж тем Ярику нужно как-то решать многочисленные вопросы - и по бизнесу, и по личной жизни. Причем и там, и сям всё очень кудряво и напористо: зам на фирме - хронический идиот, отбитые и чудаковатые контрабандисты наседают, а помимо жены у предпринимателя оказывается комплект любовниц. Которые тоже поддают пылу-жару - каждая на свой лад. А еще есть мама, заинтересовавшаяся хрестоматийной загадкой про "есть два стула…"

Можно по-разному относиться к обильному творчеству Гарика "Бульдога" Харламова и субжанру скринлайф-сериалов в целом, так успешно пришедшемуся на карантин, но здесь придется признать: в "Зоне комфорта" звезды сошлись. И это действительно отменная жвачка для мозга - легкий, грубый, пошлый, то и дело туповатый и местами несусветно смешной ситком. Из тех, что смотришь со стыдом и неловкостью за полученное от него незатейливое удовольствие.

"Безопасные связи"

Фото: kinopoisk.ru

В списке "карантинных" скринлайф-сериалов можно было найти не только комедии, но и драмы, причём вполне сносные. Константин Богомолов отметился в этом году не только полноценным актёрским дебютом в "Психе" и атмосферной, но изнуряющей своим безудержным феминистским зарядом режиссёрской работой "Хороший человек". Была ещё крепкая драма - единственная в своём роде, ведь остальные на удалёнке кинулись снимать комедии. У Богомолова свой путь - своеобразный и извилистый, но время от времени законно требующий внимания. В "Безопасных связях" три автономных сюжетных линии, как минимум две из которых в состоянии по-настоящему увлечь.