Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные"

Похоже, есть все шансы, что будет неплохо. Или же, по крайней мере, нескучно, хотя и пошловато: на YouTube опубликован трейлер (18+) российского ситкома "Беспринципные".

Актерский состав которого внушает: Оксана Акиньшина, отличный Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Николай Фоменко и Юрий Колокольников - фронтмен одичалых людоедов из "Игры престолов". А также Александр Цыпкин, на рассказах которого и базируется сценарий шоу и которому специально для сериала пришлось досочинять полтора десятка новых.

В центре их - "смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации". С постельно-половым уклоном - стоит акцентировать.

Режиссер - Роман Прыгунов (дилогия "Духless", "Миллиард", "Мертвое озеро").

Премьера - 15 октября в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD": восемь серий по пятьдесят минут.