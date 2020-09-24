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Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные"

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    24.09.2020, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Похоже, есть все шансы, что будет неплохо. Или же, по крайней мере, нескучно, хотя и пошловато: на YouTube опубликован трейлер (18+) российского ситкома "Беспринципные".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Актерский состав которого внушает: Оксана Акиньшина, отличный Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Николай Фоменко и Юрий Колокольников - фронтмен одичалых людоедов из "Игры престолов". А также Александр Цыпкин, на рассказах которого и базируется сценарий шоу и которому специально для сериала пришлось досочинять полтора десятка новых.

В центре их - "смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации". С постельно-половым уклоном - стоит акцентировать.

Режиссер - Роман Прыгунов (дилогия "Духless", "Миллиард", "Мертвое озеро").

Премьера - 15 октября в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD": восемь серий по пятьдесят минут.

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