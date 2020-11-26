Российский сериал "Беспринципные" продлили сразу на два сезона

Российский ситком про половую жизнь наиболее преуспевающих москвичей, обитающих "на Патриках" - окрест Патриарших трудов, продлен сразу на два сезона. Об этом сообщает пресс-релиз, представленный "Кинократии".

Напомним: эксклюзивное шоу "КиноПоиск HD" базируется на сатирических рассказах Александра Цыпкина.

О продлении сериала, было объявлено 26 ноября - в день финала стартового сезона. Причем сценарная группа - вместе с самим Цыпкиным (оцените там камео автора, кстати) - уже приступила к работе над новыми эпизодами.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что "Беспринципные", украшенные искрометной игрой замечательного актера Павла Деревянко, немедля ворвались в топ на "КиноПоиск HD" и весь ноябрь царили в верхней пятерке сериалов онлайн-кинотеатра. Наряду с долгожданным вторым сезоном триллера "Метод", пятнадцатым, финальным сезоном мистического "мыла" "Сверхъестественное", анимационным сериалом "Обратная сторона Земли" и жесткой британской драмой "Только для взрослых", рассказывающей о буднях индустрии "фильмов для взрослых".

Помимо блестящего Павла, в "Беспринципных" сыграли бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников ("Игра престолов"), Николай Фоменко, другие.

Сериал "Беспринципные" от компании "Медиаслово" стартовал на "КиноПоиск HD" 15 октября, и как минимум первые три серии были забавны.