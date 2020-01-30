Вышел трейлер российской исторической мелодрамы "Серебряные коньки"

Нарядно, что тут еще скажешь. И над цвето-световой гаммой создатели поработали предельно усердно - не серебро, так богатое злато… На YouTube-канале компании Central Partnership опубликован первый трейлер российской мелодрамы "Серебряные коньки".

Действие картины происходит в 1899 году в рождественском Петербурге, "яркая праздничная жизнь которого бурлит на скованных льдом реках и каналах".

"Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке", - говорится в синопсисе. И эти двое, у каждого из которых - своя непростая история - "однажды столкнувшись, устремляются к мечте вместе".

При этом буколические кадры вскоре начинают пламенеть, подчеркиваясь совершенно внезапными акробатическими этюдами: молодежно.

Режиссер - дебютант полного метра Михаил Локшин, сценарий - Роман Кантор ("Хороший мальчик", "Эпидемия", "Мертвое озеро").

В ролях: Федор Федотов ("Обратный отсчет"), Софья Присс ("Крылья Империи"), Алексей Гуськов, Юрий Колокольников ("Игра престолов"), Северия Янушаускайте ("Вавилон-Берлин"), Кирилл Зайцев ("Движение вверх", "Гоголь"), Юрий Борисов ("Молодая гвардия", "Бык"), Александра Ревенко ("Звоните ДиКаприо!").

В кино - с 3 декабря.

На всякий случай отметим, что к неоднократно экранизированным милейшим "Серебряным конькам" Мэри Майпс Додж данная постановка никакого отношения не имеет.