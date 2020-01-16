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Стало известно, когда выйдет продолжение "Игры престолов"

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    16.01.2020, 11:24
Текст:   Олег Усков

Представитель канала HBO только что проиллюстрировал, похоже, присказку про "быстро только кошки родятся", обозначив примерные сроки выхода продолжения "Игры престолов", точнее - приквела шоу.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Variety со ссылкой на комментарий программного директора канала Кейси Блойса, "Дом Дракона" (House of Dragon), спин-офф о Таргариенах, следует ждать не ранее 2022 года.

При этом более точных дат менеджер не назвал. Поскольку, по его словам, проект еще находится на самой ранней стадии разработки.

Напомним, события шоу, за которым Джордж Мартин, автор литературного первоисточника, присматривает лично, развернутся за три века до GOT. В первом сезоне обещаны десять серий.

Ранее сообщалось, что Amazon обнародовал каст сериала по "Властелину колец", где протагониста и антагониста сыграют актеры из "Игры престолов".

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